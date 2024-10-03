"إنه ثقيل".. لحظة احتفال ميسي بلقب "درع المشجعين" مع إنتر ميامي (فيديو)

حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي على الاحتفال بلقبه الثاني مع فريق إنتر ميامي عند حمل "درع المشجعين" في غرفة تغيير الملابس وسط زملائه في الفريق، إثر الفوز الثمين على نظيره كولومبوس كرو، بنتيجة "3-2"، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، فجر الخميس.

وحفر ميسي اسمه في سجلات التاريخ بتوسيع رقمه القياسي العالمي كأكثر لاعب تتويجًا بالألقاب على مر العصور، بفوزه بالبطولة الـ 46 في مسيرته.

كما أنه اللقب الثاني الذي يفوز به مع إنتر ميامي، حيث أضيف درع المشجعين إلى كأس الدوريات، الذي فاز به الفريق بعد انضمام ميسي للنادي في عام 2023.

وسجل قائد إنتر ميامي، ميسي، هدفين في الشوط الأول، ثم أضاف لويس سواريز هدفًا آخر في الشوط الثاني، بينما أهداف دييغو روسي وكوتشو هيرنانديز لم تكن كافية لإنقاذ فريق كولومبوس كرو من الخسارة.

وتم طرد رودي كاماتشو من فريق كولومبوس كرو في الدقيقة 63، ولعبوا بقية المباراة بعشرة لاعبين فقط.

وحافظ إنتر ميامي على الفوز، محققًا درع أنصار الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخ النادي، وأكدوا بذلك مكانهم في الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي.

ومازح ميسي زملاءه خلال رفع الكأس في غرفة تغيير الملابس خلال الاحتفالات الصاخبة، قائلا: إنه ثقيل".

رجال المدرب جيراردو "تاتا" مارتينو وصلوا إلى 68 نقطة مع تبقي مباراتين أمامهم، وهم يسعون لتحقيق الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في موسم واحد في تاريخ الدوري الأمريكي.

وعلى الرغم من غيابه عن الملاعب لمدة تقارب الشهرين بسبب إصابة في الكاحل، لعب ليونيل ميسي دورًا حاسمًا في تحقيق فريقه للقب درع المشجعين، حيث سجل 17 هدفًا، بالإضافة إلى تقديمه 15 تمريرة حاسمة أخرى.

ويستمر عام 2024 في التحسن بالنسبة لميسي، الذي فاز بلقب كوبا أمريكا مع الأرجنتين في يوليو، ويأمل في الفوز بلقب كأس الدوري الأمريكي في 7 ديسمبر، ليضيف إلى رصيده رقمًا قياسيًا جديدًا بالبطولة الـ 47 في مسيرته.

وقبل انضمامه إلى إنتر ميامي، فاز ميسي بـ35 لقبًا مع نادي برشلونة، بما في ذلك أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا و10 ألقاب في الدوري الإسباني، كما فاز بثلاثة ألقاب مع باريس سان جيرمان، إضافة إلى فوزه ببطولتين لكوبا أمريكا، وبطولة "الفايناليسيما"، وكأس العالم 2022.