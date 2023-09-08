إيقاف فان دايك مباراة إضافية مع ليفربول
سيغيب فيرجيل فان دايك قائد ليفربول عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام ولفرهامبتون واندرارز، بعد إيقافه مباراة إضافية؛ بسبب ردة فعله عقب طرده أمام نيوكاسل يونايتد، الشهر الماضي.
وتعرض فان دايك للطرد عقب ارتكاب مخالفة ضد ألكسندر إيساك خلال الشوط الأول، وبدا أنه يحتج أمام الحكم جون بروكس قبل الخروج من الملعب.
وغاب فان دايك للإيقاف بشكل مباشر عن فوز ليفربول أمام أستون فيلا، يوم الأحد الماضي.
وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه فرض غرامة أيضا على مدافع هولندا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني عقب إقراره بأنه تصرف بطريقة غير لائقة.
وأضاف الاتحاد الإنجليزي في بيان: "أقر المدافع بأنه تصرف بطريقة غير لائقة واستخدم كلمات عدائية ووجه سبابا لحكم المباراة بعد طرده في الدقيقة 29، وفرضت العقوبات لجنة انضباطية مستقلة".
وبعد أن كان معشوقًا للجماهير ومحصنًا، أصبح المدافع البالغ عمره 32 عامًا عرضة للانتقادات؛ بسبب تذبذب مستواه في الموسم الماضي، لكنه أبلغ الصحفيين بأنه خاض انطلاقة موسم مبشرة رغم طرده أمام نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي.
وأنهى ليفربول الموسم الماضي المحبط في المركز الخامس بالدوري الممتاز، وغاب عن دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2015-2016.
ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بعشر نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطتين خلف المتصدر مانشستر سيتي.