إندريك يحتفل في مدرجات "سانتياغو برنابيو" على طريقة بيلينغهام (فيديو)
تواجد المهاجم البرازيلي الشاب إندريك فيليبي، صفقة ريال مدريد المنتظرة، في مدرجات "سانتياغو برنابيو" لمتابعة مباراة الميرنغي ضد فياريال، مساء أمس الأحد، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي (4-1).
والتقطت عدسات القنوات الناقلة للمباراة، إندريك برفقة صديقته وأيضًا شقيقه الأصغر، وظهر اللاعب الشاب سعيدًا جدًّا بعدما سجل جود بيلينغهام الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة الـ25.
وظهر إندريك وهو يقلد احتفالية بيلينغهام الشهيرة برفع يديه عاليًا في مواجهة الجماهير، كما حرص على تعليم شقيقه الأصغر طريقة الاحتفال في مشهد طريف.
ويقضي إندريك، إجازته حاليًّا في مدينة مدريد، بعد مساهمته في فوز بالميراس، بلقب الدوري البرازيلي، للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه، قبل أيام بعد تسجيل هدف التعادل لفريقه في المباراة الختامية.
ومن المقرر أن يعود إندريك لاحقًا إلى البرازيل لمواصلة إجازته، علمًا بأنه لن يعاود نشاطه الكروي إلا في منتصف يناير المقبل، عندما تبدأ بطولة باوليستا الخاصة بولاية ساو باولو.
وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في ديسمبر 2022، تعاقده مع البرازيلي، إندريك بعقد لمدة ست سنوات، مقابل 60 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليون إضافية متمثلة في ضرائب ومكافآت، على أن ينضم إلى النادي الملكي في عام 2024، بعد أن يبلغ 18 عامًا.
وخلال هذا الموسم شارك اللاعب الشاب في 53 مباراة في مختلف المسابقات مع ناديه البرازيلي، أحرز خلالها 14 هدفًا وأسهم في صناعة هدف وحيد.
وبعد تعادل محبط 1-1 مع ريال بيتيس الجولة الماضية، عاد ريال مدريد للانتصارات ليتقدم إلى صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق نقطة واحدة عن جيرونا الذي يستضيف منافسه ألافيس المتواضع، مساء الإثنين.
وتقدم ريال مدريد بفارق سبع نقاط على برشلونة ثالث الترتيب الذي تعادل 1-1 مع مضيفه فالنسيا، يوم السبت، ولم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات في كل المسابقات.