إندريك يحتفل في مدرجات "سانتياغو برنابيو" على طريقة بيلينغهام (فيديو)

تواجد المهاجم البرازيلي الشاب إندريك فيليبي، صفقة ريال مدريد المنتظرة، في مدرجات "سانتياغو برنابيو" لمتابعة مباراة الميرنغي ضد فياريال، مساء أمس الأحد، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي (4-1).

والتقطت عدسات القنوات الناقلة للمباراة، إندريك برفقة صديقته وأيضًا شقيقه الأصغر، وظهر اللاعب الشاب سعيدًا جدًّا بعدما سجل جود بيلينغهام الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة الـ25.

وظهر إندريك وهو يقلد احتفالية بيلينغهام الشهيرة برفع يديه عاليًا في مواجهة الجماهير، كما حرص على تعليم شقيقه الأصغر طريقة الاحتفال في مشهد طريف.