تلقى النادي الصفاقسي التونسي مفاجأة غير سارة بتعرض قائده وحارس مرماه أيمن دحمان إلى إصابة ستجبره على الراحة لأكثر من شهر ونصف الشهر؛ ما يعني عدم مشاركته في بداية مشوار الفريق في الدوري التونسي.

ووقع أيمن دحمان (30 عاما) عقدا مع النادي الصفاقسي مدته 3 سنوات، بعد أن لعب في موسم 2023 ـ 2024 مع نادي الحزم، متذيل ترتيب الدوري السعودي للمحترفين والذي هبط للدرجة الأولى.

وأثبتت الكشوف الطبية التي خضع لها أيمن دحمان إصابته على مستوى الساق خلال التدريبات ضمن المعسكر الإعدادي الذي يجريه الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

ووفقا لما أكدته مصادر من الجهاز الطبي للصفاقسي، سيغيب دحمان ستة أسابيع عن الفريق قبل أن يظهر مجددا في التدريبات خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

وكان أيمن دحمان، الذي خاض مع منتخب نسور قرطاج 3 مباريات في كأس العالم 2022، ارتقى للفريق الأول للصفاقسي في موسم 2018 ـ 2019، ولعب في صفوفه حتى 2023 حيث خاض 164مباراة.

ويخوض النادي الصفاقسي خلال الموسم المقبل مسابقة كأس الكونفدرالية؛ إذ سيكون معفى في الدور الأول، بينما يلتقي في الدور الثاني الفائز بين هورسيد الصومالي وروكينزو البورندي.