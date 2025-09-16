كيف تحولت أقوى أسلحة الأهلي السعودي لنقطة ضعف مرعبة؟

في ليلة آسيوية صاخبة، افتتح النادي الأهلي السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز درامي وشاق على ضيفه ناساف الأوزبكي بنتيجة 4-2.

ورغم أن النتيجة في ظاهرها تبدو مقنعة، فإن تفاصيل المباراة كشفت عن جرس إنذار يصم الآذان في أرجاء القلعة الأهلاوية، حيث تحولت صخرة الدفاع، التي طالما كانت مصدر أمان الفريق، إلى نقطة ضعف مقلقة تهدد موسم الفريق بأكمله.

فوز بطعم القلق في ليلة الأخطاء

المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، لم تكن صراعًا تكتيكيًّا رفيع المستوى بقدر ما كانت مهرجانًا للأخطاء الدفاعية الساذجة من كلا الجانبين.

كان عنوان اللقاء "من يخطئ أقل يفوز"، وليس "من يلعب أفضل". فالفريق الأوزبكي تقدم بهدفين في الشوط الأول لم يكونا وليدَي جمل فنية متقنة، بل كانا هديتين ثمينتين من دفاع الأهلي الذي كان من المفترض أن يكون الحصن المنيع.

وعلى الجانب الآخر، لم يكن دفاع ناساف وحارس مرماه أفضل حالًا. فقد ردوا "الكرم" بأخطاء مماثلة، حيث جاء هدف الأهلي الأول الذي أعاده للمباراة من خطأ في خروج الحارس، بينما شهدت الدقائق الأخيرة ارتباكًا واضحًا استثمره نجوم الأهلي بفضل خبرتهم وجودتهم الفردية، ليخطفوا فوزًا لا يعكس أبدًا مستوى الأداء المطمئن.

انهيار غير مبرر للحصن المنيع

يكمن الخطر الحقيقي في الأداء الفردي للثنائي الدفاعي. الهدف الأول لناساف جاء من خطأ لا يغتفر من المدافع التركي ميريح ديميرال، الذي فشل في التعامل مع كرة سهلة، لتُخطف منه وتتحول إلى انفراد صريح وهدف. أما الهدف الثاني، فكشف عن غفلة تامة من عمق الدفاع بأكمله، وعلى رأسه البرازيلي روجر إيبانيز، ليجد مهاجم ناساف نفسه مجددًا في مواجهة المرمى ويضاعف النتيجة.

هذا الأداء الكارثي في الشوط الأول دفع المدرب ماتياس يايسله لسحب ديميرال بين الشوطين، في قرار يعكس حجم الأزمة التي شاهدها.

فالثنائي الذي تم التعاقد معه ليكوّن جدارًا فولاذيًّا، ظهر في 45 دقيقة بشكل لا يمكن تفسيره، ليتحول من مصدر قوة وثقة إلى نقطة الضعف الأبرز.

جرس إنذار يهدد طموحات الموسم

الفوز، على أهميته، يجب ألا يغطي على العيوب الصارخة. فالأهلي يمتلك ترسانة هجومية قادرة على حسم أي مباراة، لكن التاريخ يخبرنا أن البطولات الكبرى تُبنى على أساس دفاعي صلب.

إن الانهيار المفاجئ لأقوى أسلحة الفريق الدفاعية يطرح سؤالًا مرعبًا: ماذا لو تكرر هذا الأداء أمام فرق أكثر قوة وخبرة في آسيا أو حتى في المنافسات المحلية؟

إذا لم يتم تدارك هذا الخلل ومعرفة أسبابه، سواء كانت ذهنية أو فنية، فإن موسم الأهلي الطموح قد يجد نفسه مهددًا بالانهيار من الخلف، حيث من المفترض أن يبدأ الأمان.