ملخص وهدف ونتيجة مباراة الشباب ضد الحزم في الدوري السعودي

لاعبو الشباب قبل انطلاق مواجهة الحزمالمصدر: حساب نادي الشباب على إكس
نجح نادي الشباب في تجاوز بدايته المحبطة في الدوري السعودي وفاز ضيفه الحزم في الجولة الثانية من المسابقة.

 

الشباب، تلقى خسارة ثقيلة في الجولة الأولى أمام الخليج (4 ـ 1) ولكن نجح في العودة سريعًا وفاز على الحزم.

وأحرز البلجيكي يانيك كاراسكو، هدف فوز الشباب في الشوط الثاني.

ووضع نادي الشباب أول 3 نقاط في رصيده.

 

وتقدم "إرم نيوز" ملخصًا لأحداث مباراة الشباب ضد الحزم في الدوري السعودي في السطور القادمة

تشكيل الشباب

 

تشكيل الحزم

 

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 15: النتيجة مازالت سلبية.

الدقيقة 32: طرد أحمد النخلي لاعب الحزم.

 

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 63: كاراسكو يسجل الهدف الأول ويمنح الشباب التقدم.

 

نهاية المباراة بفوز الشباب 0/1.

