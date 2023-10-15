الركراكي: مخطئ من يعتقد أن بإمكانه اللعب مثل البرازيل في أفريقيا

ووجد منتخب المغرب، رابع كأس العالم 2022، صعوبات كبيرة لفرض أسلوب لعبه خاصة في الشوط الأول في ظل كثرة الأخطاء الفردية وسوء التمركز وتأخر التحول من الدفاع للهجوم.

وأرسل عمر دياكيتي، لاعب كوت ديفوار، تمريرة إلى زميليه سيباستيان آلير، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني ليهز الشباك في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وأدرك البديل أيوب الكعبي التعادل بعدما استغل خطأ دفاعيا في الإبعاد عندما ارتطمت به الكرة لتسكن الشباك من مدى قريب قبل النهاية بتسع دقائق.

وقال الركراكي بعد المباراة: "هذه هي المباريات في أفريقيا، لم يكن بالسهل اللعب في أجواء حارة وأمام جماهير غفيرة، الشوط الأول لم يعجبني لأن اللاعبين لم يقدموا ما كنا نرغب فيه وبكل صراحة سنتعلم كثيرا من هذه المباراة لأننا جئنا هنا لنتعلم".