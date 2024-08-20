تلقى النادي الأهلي، ضربة قوية، قبيل افتتاح مبارياته بدوري روشن السعودي يوم الجمعة المقبل.

ويفتتح الأهلي موسمه في الدوري السعودي للمحترفين، بملاقاة العروبة يوم الجمعة الـ23 من أغسطس المقبل.

وكشفت تقارير عن تضاؤل فرص الاستعانة بفراس البريكان وريان حامد وعبد الله العمار، لاعبي الأهلي أمام العروبة، لعدم اكتمال جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وخلال فترة الإعداد للنادي الأهلي أصيب البريكان وعبدالله العمار بتمزق عضلي، وعانى ريان حامد من إجهاد عضلي.

وقالت صحيفة "الرياضية" إنه رغم شفاء الثلاثي، فإن يايسله مدرب الفريق قرر إبعادهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإبعاد جاء بقرار من يايسله، تفاديًا لتجدد إصاباتهم.

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يذكر أن الأهلي ودع كأس السوبر السعودي من نصف النهائي بعد الخسارة ضد الهلال، بضربات الجزاء بنتيجة 4-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت، مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ولم يبرم الأهلي أي صفقة جديدة منذ فتح باب القيد للانتقالات الصيفية في التاسع عشر من يوليو الماضي.