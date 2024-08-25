يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب للإعلان عن 3 صفقات نارية خلال الفترة المقبلة من أجل العمل على تهدئة الجماهير الغاضبة من عدم التحرك حتى الآن في الميركاتو الصيفي، في الوقت الذي أبرز فيه المنافس التقليدي، الأهلي، بضع صفقات قوية، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في السوبر الأفريقي.

وأنهى نادي الزمالك الموسم الماضي 2023-2024، بالوُجود في المركز الثالث بترتيب الدوري المصري، كما ودع منافسات كأس مصر بالخسارة أمام طلائع الجيش في دور الـ 16 بركلات الترجيح.

ويستعد الفريق الأبيض لبدء مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الجديد، حيث سيواجه الفائز من مباراة البن الإثيوبي أمام الشرطة الكيني، في إطار ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية أحد أيام الـ13-الـ14-الـ15 من سبتمبر المقبل على أن تقام مواجهة العودة أحد أيام الـ19-الـ20-الـ21 من الشهر ذاته.

وبعدها سيواجه الزمالك غريمه الأهلي، في مباراة مرتقبة للمنافسة على لقب كأس السوبر الأفريقي الذي يقام في السعودية، يوم الـ27 من سبتمبر.

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أشرف بن شرقي

وتعمل الإدارة بكل قوة في الوقت الحالي لحسم صفقة المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري السابق.

وكان أشرف بن شرقي رحل رسميًّا عن صفوف فريق الريان القطري، بعد قضاء موسم واحد مع الفريق، حيث انضم إليه قادمًا من الجزيرة الإماراتي.

ويعمل مجلس الإدارة حاليًّا على إنهاء رفع إيقاف القيد عن النادي، وبعدها سيتم التواصل مع بن شرقي لتحديد موعد وصوله إلى القاهرة بنهاية الأسبوع الجاري من أجل التوقيع.

بن شرقي سبق وارتدى قميص الزمالك، ونجح في التتويج مع الفريق بلقب السوبر الأفريقي عام 2020، بالإضافة إلى لقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين أيضًا.

عبد العزيز البلعوطي

كما يسعى مجلس الزمالك لحسم صفقة ضم عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي، في فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت تقارير صحفية مؤخرًا أن نادي الزمالك تقدم بعرض رسمي إلى إدارة إنبي من أجل الحصول على خدمات "البلعوطي"، بعد عدم تجديد عقد محمد عواد حارس القلعة البيضاء حتى الآن.

وتحاول إدارة الزمالك في الوقت الحالي تخفيض الطلبات المالية لنادي إنبي لإتمام الصفقة، حيث يرغب الفريق البترولي في الحصول على 15 مليون جنيه لبيع لاعبه.

ويسعى نادي الزمالك للتعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم الجديد برفقة محمد صبحي، على أن يكون محمود الشناوي هو الحارس الثالث في الموسم المقبل.

جوناثان نجويم

أما الصفقة الثالثة، فهو الكاميروني جوناثان نجويم، ظهير أيسر فريق مودرن سبورت.

وطلب البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، التعاقد مع جوناثان من أجل تدعيم الجبهة اليسرى للأبيض في الموسم المقبل.

ويبحث الزمالك عن حل لأزمة الظهير الأيسر، عقب حبس أحمد فتوح في قضيته الخاصة بحادث السير الذي تسبب في وفاة المجني عليه السيد أحمد.

وذكرت التقارير أن المفاوضات بدأت بين الناديين الفترة الماضية، حيث طلب مودرن سبورت مبلغَ 50 مليون جنيه مصري، أو التفاوض في المبلغ المالي مع ضم لاعبين من الفريق الأبيض.

وشارك جوناثان نجويم، صاحب الـ33 عامًا، مع فريق مودرن سبورت هذا الموسم في 27 مباراة، وتمكن من تسجيل 7 أهداف.