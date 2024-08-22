في وقت سابق من هذا الشهر ختم ليفربول حقبة يورغن كلوب مع رحيل المدير الفني الألماني عن النادي، وبلا شك بدأ فصلا جديدا من تاريخ "الريدز" يقترب من نهايته أيضًا.

ففي يناير المقبل ستتمكن الأندية خارج إنجلترا من التفاوض مع الدولي المصري محمد صلاح (32 عامًا)؛ إذ دخل عقد اللاعب السنة الأخيرة وبإمكانه التفاوض على شروط عقد احترافي جديد، لذلك فإن الأشهر القليلة المقبلة وحتى بداية عام 2025 ستكون حاسمة.

وسيكون على ليفربول أن يقرر ما إذا كان ينبغي السماح لصلاح بالرحيل في نهاية الموسم أو محاولة الاتفاق على عقد جديد لتمديد بقائه في قلعة "آنفيلد" في الوقت الحالي.

متى ينتهي عقده؟

من المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح في يونيو 2025، مع نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكن تأكيد رحيله ابتداءً من يناير إذا نجح نادٍ آخر خارج إنجلترا في إغرائه للانضمام إلى فريقه من خلال ترتيب عقد مسبق.

كم يتقاضى محمد صلاح؟

في عام 2022 وقع صلاح على عقد تاريخي بالنسبة لليفربول قبل بداية الدوري الممتاز حيث جعل هذا العقد صلاح اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي.

ووفقًا لموقع "Capology"، يتقاضى صلاح حوالي 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في ليفربول؛ ما يجعله ثالث أعلى لاعب أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من يسعى للتعاقد معه في يناير؟

إذا كان صلاح في وضع يسمح له بتوقيع اتفاقية عقد مسبق مع نادٍ آخر فعلى ليفربول أن يكون حذرًا على نحو خاص من اهتمام الدوري السعودي للمحترفين باللاعب، فقدوم لاعب مثل صلاح سيكون إنجازًا كبيرًا للدوري السعودي يعادل وصول كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر.

وليس من الواضح تمامًا أي نادٍ في الدوري السعودي للمحترفين قد يسعى لضم صلاح. فقد يكون النصر منافسًا قويًا؛ نظرًا لوجود ساديو ماني في صفوفه، ولكن يبدو أن الاتحاد يدفع بقوة لضمه؛ ما قد يجعل فريق رونالدو أقل جاذبية.

كان الاتحاد قد بذل جهدًا كبيرًا العام الماضي للتعاقد مع صلاح، لكن عرضه الذي بلغ مجموعه 150 مليون جنيه إسترليني مع الشروط لم ينجح.

رأي آرني سلوت

بعد الانتصار على إبسويتش تاون، وهو اللقاء الذي سجل فيه صلاح هدفا رائعا، بدا أن المدير الفني الجديد آرني سلوت قد اتخذ قراره بشأن مستقبل الجناح في النادي، حيث قال للصحفيين: "إذا نظرت إلى ما يفعله صلاح للحفاظ على جسمه كما هو ليكون جاهزًا للعب كل مباراة، فأعتقد أن لديه سنوات عديدة أخرى ليواصل اللعب، لكنني أركز الآن على مباراة برينتفورد وليس على نهاية الموسم، أنا لا أؤمن بالأفراد، بل أؤمن أكثر بالفريق".

وتابع: "صلاح يمكنه تسجيل الأهداف بفضل تحركات جيدة من اللاعبين الآخرين، أو بفضل بناء الهجمات من الفريق، لذا أعتقد أنه يحتاج أيضًا إلى الفريق".

رأي صلاح حول آرني سلوت

بعد مباراة إبسويتش، اعترف صلاح بأنه من الطبيعي أن تكون هناك بعض الاختلافات التي يحتاج إلى التكيف معها تحت قيادة سلوت بعد اللعب فترة طويلة تحت قيادة كلوب.

وقال صلاح لـTNT Sports: "إنه أمر مختلف تمامًا، يورغن كان مع الفريق ثماني سنوات، وأعطى كل شيء، والآن هناك مدير جديد ونظام جديد وعلينا التكيف فنحن بحاجة فقط إلى معرفة أسلوبه في اللعب والاستمتاع بكرة القدم".

وتابع: "لا نحتاج إلى وضع المزيد من الضغط عليه، نحن فقط بحاجة إلى لعب كرة القدم والاستمتاع بمبارياتنا دعونا نرى في النهاية".

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هل لا يزال صلاح مفتاحًا لليفربول؟

لا يزال ليفربول قادرًا على الاعتماد على صلاح ليقدم أداءً كبيرًا عندما يكون الفريق بحاجة إليه. لقد كان عنصرًا ثابتًا في "آنفيلد" لمدة 7 سنوات حتى الآن، ولا يزال أحد الأسماء الأولى على قائمة الفريق.

ومع ذلك، كما هي طبيعة كرة القدم، سيتم مراجعة ذلك باستمرار، وسيكون الأمر متروكًا لأصحاب القرار لتحديد ما إذا كان الجناح يمكنه الاستمرار حتى عام 2026 على الأقل.