تغطية مباشرة لمباراة الأرجنتين وبيرو في كوبا أمريكا
يخوض منتخب الأرجنتين اختبارًا جديدًا في كوبا أمريكا 2024 أمام بيرو ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى بالبطولة.
ويلتقي في نفس التوقيت منتخب تشيلي منافسه كندا في مواجهة مشتعلة أيضًا في صراع التأهل عن هذه المجموعة.
ويتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعدما حقق الفوز في أول جولتين على حساب كندا بنتيجة 2-0 ثم الفوز على تشيلي بنتيجة 1-0.
وضمن راقصو التانغو التأهل إلى دور الثمانية بغض النظر عن نتيجة لقاءه ضد بيرو.
ويحتل منتخب كندا المركز الثاني برصيد 3 نقاط وخلفه تشيلي وبيرو برصيد نقطة واحدة.
وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة الأرجنتين وبيرو في كوبا أمريكا 2024:
ليونيل ميسي خارج التشكيل الأساسي لمنتخب الأرجنتين بعد شكواه من الإصابة.
وفيما يلي التشكيل الرسمي لمباراة الأرجنتين وبيرو:
ميسي متواجد مع منتخب الأرجنتين في المباراة رغم أنه لن يشارك بسبب الإصابة.
انطلاق المباراة.
الكاميرات تحاصر ميسي على مقاعد البدلاء
الدقيقة 7: محاولة قريبة لمنتخب الأرجنتين من كرة عرضية أبعدها الدفاع قبل وصولها إلى دي ماريا
الدقيقة 11: غارناتشو يتعرض لالتحام قوي من لاعب بيرو