تغطية مباشرة لمباراة الأرجنتين وبيرو في كوبا أمريكا

ويتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعدما حقق الفوز في أول جولتين على حساب كندا بنتيجة 2-0 ثم الفوز على تشيلي بنتيجة 1-0.

وضمن راقصو التانغو التأهل إلى دور الثمانية بغض النظر عن نتيجة لقاءه ضد بيرو.

ويحتل منتخب كندا المركز الثاني برصيد 3 نقاط وخلفه تشيلي وبيرو برصيد نقطة واحدة.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة الأرجنتين وبيرو في كوبا أمريكا 2024: