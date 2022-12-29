غوارديولا: هالاند ليس في أفضل حالاته.. كان أكثر شراسة

يرى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن إرلينغ هالاند ليس في أفضل حالاته ويمكنه التحسن، رغم أن المهاجم النرويجي أصبح أسرع لاعب يسجل 20 هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الفوز 3-1 على ليدز يونايتد أمس الأربعاء.

وواصل هالاند سجله التهديفي المذهل حين أحرز ثنائية في استاد إيلاند رود ليرفع رصيده إلى 20 هدفًا في 14 مباراة فقط بالدوري، بفارق سبع مباريات عن أسرع لاعب سابق وصل لهذا الرقم.

وسجل هالاند 26 هدفًا في 20 مباراة مع فريق غوارديولا في جميع المسابقات، وهو أسرع لاعب أيضًا يسجل 25 هدفًا تحت قيادة المدرب الإسباني في الفرق الكبرى التي دربها.

وقال غوارديولا "أهدر (هالاند) فرصًا، أتمنى أن يتحسن، لكن الأرقام استثنائية، هو سلاح خطير لنا ودائمًا في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب".