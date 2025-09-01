رسميا.. الأهلي المصري يعين مدربا مؤقتا

أعلن النادي الأهلي المصري، رسميًا، تعيين مدرب جديد "مؤقت" للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي تمت إقالته من منصبه.

جاء القرار بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق الأحمر على يد بيراميدز بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وهذه الهزيمة هي الأولى للأهلي في المسابقة المحلية خلال الموسم الحالي، بعد خوضه 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط فقط، ويتراجع إلى المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري.

الكشف عن اسم المدرب المؤقت

قالت قناة "النادي الأهلي" إن عماد النحاس المدرب العام سيتولى مسؤولية تدريب الفريق مؤقتًا لمدة قصيرة جدًا، تسبق التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وأكدت المصادر ذاتها أن إدارة النادي لا تنوي التسرع في اختيار المدرب الأجنبي الجديد، كما أنها لم تفكر في التعاقد مع مدرب مصري من أحد أندية الدوري مؤقتًا لمدة محدودة.

وكشفت المصادر عن أن اللجنة المسؤولة عن ملف التعاقد مع المدرب الجديد تتلقى وتدرس حاليًا عددًا كبيرًا من السير الذاتية للمدربين الأجانب، تمهيدًا لاختيار المرشح الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

يذكر أن منافسات الدوري المصري الممتاز تتوقف حاليًا، بسبب فترة التوقف الدولي المخصصة لمشاركة منتخب مصر في جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.