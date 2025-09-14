لا أطيقها.. صديق نيكي نيكول السابق يشن هجوما رهيبا عليها

كتب – نور الدين ميفراني

عاد البلوغر الشهير كوسكو لإثارة الجدل بشأن علاقته السابقة بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، الصديقة الحالية للنجم الإسباني لامين يامال، مهاجم برشلونة.

وكان البلوغر الشهير أثار الجدل في مقابلة تلفزيونية بعدما سُئل عن الثنائي نيكي نيكول ولامين يامال ضمن لعبة "من يسرق؟"، فاختار نيكي وقال إنه كان معجبًا بها سابقًا.

كما اعتبر أن المغنية الأرجنتينية الشهيرة تختار علاقاتها لأسباب تتعلق بالراحة والتسويق أكثر من المشاعر الحقيقية، مشيرًا إلى أنها "تسرق الشهرة" من خلال علاقتها بنجم برشلونة الشاب.

رغم انتقاداته، كان أكد أنه ما زال يدعم نجاحاتها، لكنه شدد على أن "القليل من الحب الحقيقي أهم من كل هذا التسويق".

وعاد البلوغر الشهير كوسكو بتصريح جديد خلال بث مباشر، قائلًا: "لا أطيق نيكي نيكول، إنها تُثير فيّ مشاعر سلبية، لا أريد أن أكون معها".

وأعلنت المغنية الأرجنتينية مؤخرًا أنها واقعة في غرام النجم الإسباني لامين يامال وسعيدة معه، كما أكد نجم برشلونة علاقته بها خلال فيديو نشره زميله في المنتخب نيكو ويليامز وظهر على شاشة هاتفه المحمول صورة عناق بينه وبينها.

وكانت بضع شائعات تحدثت عن انفصالهما بعد حذف لامين يامال صورته برفقتها من حساباته، لكن الشائعات انتهت بخروج الثنائي بأخبار تؤكد علاقتهما المستمرة.

وبدأت الشائعات تدور حول لامين يامال (18 عامًا) ونيكي نيكول (25 عامًا) في أوائل هذا الصيف، عندما حضرت حفل عيد ميلاده الـ18 في يوليو الماضي.

ولم يؤكد لامين ونيكول هذه الشائعات إلا في أغسطس الماضي، عندما نشر الجناح الإسباني صورة لهما بمناسبة عيد ميلادها الـ25.

وقالت نيكول أثناء حضورها عرض أزياء "Desigual" عن علاقتها بلامين: "أنا مغرمة جدًّا، وسعيدة جدًّا".

وأضافت: "أنا سعيدة جدًّا، سعيدة جدًا في برشلونة، مع الكثير من المودة من الناس، وأود أن أشكر الجميع".

وكشفت نيكول أن يامال يُعلّمها اللغة الكتالونية، وأضافت أن جملتها المفضلة بهذه اللغة هي "أحبك".

وأكدت الفنانة الأرجنتينية في ختام تصريحاتها أن "الفرح والإخلاص والمودة" هي سرّ علاقتها الحميمة.