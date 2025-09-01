النصر والهلال في خطر.. 4 أسباب لنسخة الأهلي السعودي المرعبة

تصدر النادي الأهلي السعودي المشهد الكروي في المملكة العربية السعودية، بعد بداية موسم أكثر من مثالية، أرسلت رسالة قوية إلى جميع المنافسين، وعلى رأسهم النصر والهلال، مفادها أن "الراقي" ليس مجرد منافس، بل هو قوة قادمة بقوة لا يستهان بها.

فبعد فوزه الكبير في كأس السوبر وتأهله إلى الأدوار المتقدمة من كأس الملك، يقف الجميع متسائلًا: ما سر هذه البداية المرعبة؟ ومن يقف ضد الأهلي السعودي بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله؟

1. تألق إيفان توني الكبير من بداية الموسم

يعتبر تألق المهاجم الإنجليزي إيفان توني السبب الأبرز في هذه الانطلاقة القوية. فمنذ اليوم الأول للموسم، أظهر توني قدرات تهديفية هائلة، جعلته الركيزة الأساسية في هجوم الفريق.

يمتلك توني مزيجًا فريدًا من القوة البدنية، والتحركات الذكية داخل منطقة الجزاء، والقدرة على التسجيل من أنصاف الفرص؛ ما جعله كابوسًا حقيقيًّا للمدافعين.

أهدافه الحاسمة في المباريات الكبرى، وخصوصًا في كأس السوبر، أعطت الفريق الثقة المطلوبة، وجعلته قادرًا على تحويل أصعب المواقف إلى انتصارات.

توني ليس مجرد هداف، بل هو قائد في الملعب، يستطيع أن يرفع من معنويات زملائه ويساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم.

2. يايسله يتخلى عن "التجارب"

يجب الإشادة بالعمل التكتيكي للمدرب الألماني ماتياس يايسله، فبعد فترة من التجارب التكتيكية في الموسم الماضي، أدرك يايسله أن الفوز يكمن في البساطة والتطبيق العملي. لقد تخلص من الأفكار المعقدة، وبدأ يعتمد على خطة لعب واضحة وفعالة، ترتكز على الخطط الواضحة والتمرير القصير والتحكم في مجريات المباراة.

أصبح "الراقي" يلعب كرة قدم عملية، حيث يركز على استغلال نقاط القوة لدى لاعبيه، وتجنب المخاطرة غير المحسوبة.

هذا التحول التكتيكي جعل الفريق أكثر ثباتًا وقوة، وجعله قادرًا على السيطرة على المباريات، والوصول إلى مرمى الخصوم بأقل مجهود.

3. تعميق التشكيلة بأسماء محلية مميزة

صحيح أن الأهلي لم يبرم صفقات كبيرة ومشهورة هذا الموسم، باستثناء لاعب الوسط الفرنسي إنزو ميلوت لكن الإدارة ركزت على نقطة حيوية للغاية وهي تعميق التشكيلة بلاعبين محليين ذوي جودة عالية.

لاعبون مثل صالح أبو الشامات، ومحمد عبد الرحمن، وعبد الله الخيبري أثبتوا أنهم إضافة كبيرة للفريق، هذا العمق في الصفوف يمنح المدرب خيارات أكبر، ويسمح للفريق بالحفاظ على مستواه البدني والذهني طوال الموسم، وخاصة في البطولات الطويلة، مثل: الدوري.

وجود دكة بدلاء قوية يعني أن الأهلي لن يعاني الإرهاقَ أو الإصاباتِ، وسيكون قادرًا على المنافسة على جميع الجبهات.

4. عقلية الفوز والثقة التي بناها المدرب والفريق

وأخيرًا، لا يمكن تجاهل عقلية الفوز التي زرعها يايسله في نفوس لاعبيه، بعد الفوز بكأس السوبر، اكتسب اللاعبون ثقة كبيرة في أنفسهم، وفي قدراتهم على تحقيق الألقاب.

هذه الثقة ظهرت بوضوح في المباريات التالية، حيث كان الفريق يلعب بعزيمة وإصرار كبيرين، وكان يبدو كأنه لا يقبل الخسارة. عقلية الفوز هذه هي السلاح الأقوى للأهلي، لأنها تدفعه للأمام حتى في أصعب الظروف.

باختصار، الأهلي السعودي يمتلك الآن كل المقومات اللازمة للمنافسة على جميع الألقاب. مع تألق إيفان توني، وفكر يايسله التكتيكي، وعمق التشكيل المحلي، وعقلية الفوز التي يمتلكها الفريق، يمكن القول إن النصر والهلال في خطر حقيقي، وإن الطريق نحو لقب الدوري لن يكون سهلًا على الإطلاق، فهل سيتمكن الأهلي من الحفاظ على هذا المستوى المرعب؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.