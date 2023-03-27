فجرت مفاجأة.. أول تصريحات هبة عبوك بعد اتهام حكيمي بالاغتصاب

وقالت عبوك البالغ عمرها 35 عاما وتكبر حكيمي بنحو عشر سنوات "لقد كنت بحاجة إلى وقت لاستيعاب هذه الصدمة"، وذلك في ردها على تأخرها في الحديث عن الأمر رغم حدوثه منذ نحو شهر منذ أن فتح مكتب المدعي العام لمدينة نانترري ​​الفرنسية تحقيقًا ضد زوجها حكيمي (24 عامًا) بعد تلقي شكوى بالاغتصاب من امرأة في نفس عمره.

وطوال هذا الشهر ظلت عبوك المتزوجة من حكيمي في 2019 وأم طفليهما أمين ثلاث سنوات ونعيم 13 شهرًا صامتة، قبل أن تكسر صمتها من خلال بيان نشرته عبر إنستغرام، وقد جاء فيه "في بعض الموضوعات أو القضايا الحساسة، يمكن أن يفضل المرء الصمت" ، لكن بعد شهر من الحادث الذي أثر على حياتي وحياة طفلي (التي تسعى إلى حمايتهما، قبل كل شيء) ، شعرت بـ"الحاجة للشرح" وأيضًا لاستئناف "حياتها الشخصية والمهنية بأقل ضرر وصدمة ممكنة".

وخلال هذه الأسابيع، لجأت الممثلة إلى صديقاتها وعاشت في باريس (حيث كانت تقيم) ومدريد أيضا.

مفاجأة موعد الطلاق

وفي بيانها، صرحت عبوك أن انهيار علاقتها مع حكيمي لم يكن وليد الأحداث الأخيرة، ولكن قبلها: "قبل فترة طويلة من الأحداث التي وجدت نفسي متورطة فيها، كنا قد بدأنا عملية الانفصال بعد نحو خمس سنوات من العلاقة ووجود طفلين".

وجاءت تصريحات عبوك ضد الاعتقاد السائد أن الشروع في الطلاق كان ردا على تورطه في مزاعم اغتصاب خلال تواجدها في دبي.