فجرت مفاجأة.. أول تصريحات هبة عبوك بعد اتهام حكيمي بالاغتصاب
تحدثت هبة عبوك زوجة الدولي المغربي أشرف حكيمي لأول مرة عن اتهامه في قضية اغتصاب حيث فجرت مفاجأة عن موعد قراراها بالانفصال عنه.
وأكدت عبوك أنها دائما تقف إلى جوار الضحايا في مثل هذه القضايا وأنها بدأت إجراءات الانفصال عن ظهير أيمن باريس سان جيرمان حتى قبل اتهامه باغتصاب امرأة في باريس الشهر الماضي.
ونشرت صحيفة "إلباييس" بيان الممثلة الإسبانية ذات الأصول التونسية تشرح فيه أن الزوجين، اللذين لديهما طفلان، كانا بالفعل يقومان بإجراءات الانفصال قبل اتهام اللاعب.
وقالت عبوك البالغ عمرها 35 عاما وتكبر حكيمي بنحو عشر سنوات "لقد كنت بحاجة إلى وقت لاستيعاب هذه الصدمة"، وذلك في ردها على تأخرها في الحديث عن الأمر رغم حدوثه منذ نحو شهر منذ أن فتح مكتب المدعي العام لمدينة نانترري الفرنسية تحقيقًا ضد زوجها حكيمي (24 عامًا) بعد تلقي شكوى بالاغتصاب من امرأة في نفس عمره.
وطوال هذا الشهر ظلت عبوك المتزوجة من حكيمي في 2019 وأم طفليهما أمين ثلاث سنوات ونعيم 13 شهرًا صامتة، قبل أن تكسر صمتها من خلال بيان نشرته عبر إنستغرام، وقد جاء فيه "في بعض الموضوعات أو القضايا الحساسة، يمكن أن يفضل المرء الصمت" ، لكن بعد شهر من الحادث الذي أثر على حياتي وحياة طفلي (التي تسعى إلى حمايتهما، قبل كل شيء) ، شعرت بـ"الحاجة للشرح" وأيضًا لاستئناف "حياتها الشخصية والمهنية بأقل ضرر وصدمة ممكنة".
وخلال هذه الأسابيع، لجأت الممثلة إلى صديقاتها وعاشت في باريس (حيث كانت تقيم) ومدريد أيضا.
مفاجأة موعد الطلاق
وفي بيانها، صرحت عبوك أن انهيار علاقتها مع حكيمي لم يكن وليد الأحداث الأخيرة، ولكن قبلها: "قبل فترة طويلة من الأحداث التي وجدت نفسي متورطة فيها، كنا قد بدأنا عملية الانفصال بعد نحو خمس سنوات من العلاقة ووجود طفلين".
وجاءت تصريحات عبوك ضد الاعتقاد السائد أن الشروع في الطلاق كان ردا على تورطه في مزاعم اغتصاب خلال تواجدها في دبي.
وأضافت "بعد اتخاذ قرار بالانفصال والتوقف عن الحياة معا، ننتظر إجراءات الطلاق، فإضافة إلى مواجهة الألم المعتاد الذي يستلزمه الانفصال، أجد أنه يجب علي مواجهة هذا الأمر أيضا".
وأوضحت الممثلة الإسبانية أنها تثق في العدالة خاصة "بالنظر إلى خطورة الاتهام" ، وأوضحت: "في حياتي كنت دائمًا وسأكون إلى جانب الضحايا ".
ومنذ بداية حياتها المهنية ، كانت عبوك ناشطة في مجال حقوق الإنسان واللاجئين، حيث وصل والداها من أصل تونسي وليبي إلى إسبانيا في عام 1975 وانتقلت وعاشت وعملت في البلاد منذ ذلك الحين.
وطلبت عبوك في ختام بيانها بضرورة "احترام العلاقة الحالية مع حكيمي خاصةً بالنسبة لطفليه القاصرين بالنظر إلى الظروف الحساسة" ، ووجهت الشكر أيضًا إلى جميع الذين "أظهروا دعمهم وحبهم واحترامهم".
والتقى الدولي المغربي مع الممثلة في منتصف عام 2018، وسرعان ما انتشرت علاقتهما عبر وسائل الإعلام عند تسرب بعض الصور معًا في جزر المالديف.
وفي فبراير/شباط 2020، أنجبت طفلها الأول، وبعد فترة وجيزة قالت إنهما تزوجا قبل بضعة أشهر، وبعد عامين أنجبت ثاني أطفالهما.
وكانت محامية حكيمي قد أعلنت أن القضية محاولة للابتزاز ، ورفضت الاتهامات التي وجهتها المرأة للنجم المغربي خاصة أنها حضرت إلى منزلها عبر سيارة طلبها هو لها.