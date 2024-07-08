شن الإعلامي الرياضي محمد البكيري هجومًا حادًّا على الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الاتحاد السعودي، بسبب ما تردد عن تدخله في صفقة المدرب الجديد للنادي، وهو ما ترتب عليه تقدم مجلس الإدارة برئاسة لؤي ناظر باستقالته.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن أعضاء مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد، أرسلوا استقالة لؤي ناظر، إلى وزارة الرياضة.

وقالت التقارير، إن "وزارة الرياضة قبلت استقالة لؤي ناظر، وعلى ضوئها قرر أعضاء مجلس الإدارة غير الربحية، أن يكون لؤي مشعبي رئيسًا، وعبد العزيز الزيد نائبًا، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية".

وتحدثت التقارير بأن استقالة لؤي ناظر، جاءت بسبب الاختلاف في وجهات النظر حول تعاقدات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وتفاقمت الأزمة مع توقف صفقة التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، لخلافة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

رغبة رئيس النادي، اصطدمت بالإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي الذي يتطلع هو الآخر لتنفيذ رغباته، بالإضافة لتدخل الفرنسي كريم بنزيما في العمل الإداري، ما أشعل أزمة كبيرة داخل أروقة "العميد".

وقال البكيري عبر حسابه على منصة "إكس": "مجرد اطلاع وزير الرياضة على استقالة لؤي ناظر المرفوعة له، وتشكيل لجنة استقصائية حول الأسباب المقدمة يعطي دلالة على أن المشكلة أكبر من أنها تُحصر أو تُحجم على أنها داخل النادي فقط".

وأضاف: "طالما طفح الكيل برئيس جاء عن طريق أضخم جمعية عمومية أعضاء، ثم يقدم استقالته بعد أقل من شهر، فهو مؤشر على ضخامة المشكلة وامتداد الأسباب لخارج النادي".

وفي تغريدة أخرى نشر البكيري صورة لكريم بنزيما، وعلق عليها قائلًا: "بن هزيمة.. ينطبق عليه في الاتحاد المثل القائل: يا من شراله من خلاله علة".

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة العديد من التطورات سواء برحيل لؤي ناظر بشكل رسمي أو منحه الصلاحيات التي يريدها.

يذكر أن بنزيما (36 عامًا) انضم إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد رحلة تاريخية مع ريال مدريد امتدت 14 عامًا.