الحكم المثير للجدل.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك

وجهت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري صدمة قوية إلى فريق الزمالك بإعلانها عن حكم مباراة الفريق المقبلة ضد الإسماعيلي في منافسات الجولة السابعة للدوري المحلي.

ويقود مواجهة الإسماعيلي والزمالك الحكم أمين عمر حكما للساحة.. ويعاونه شريف عبد الله مساعد أول، وعمر فتحي مساعد ثانٍ، فيما يتواجد إبراهيم محجوب وهو الحكم الرابع.

ويتواجد على تقنية الفيديو علاء صبري، ويعاونه سمير جمال.

أخبار ذات علاقة غموض حول لحاقهما بلقاء الزمالك.. الأهلي يعلن موقف زيزو وإمام عاشور

أخبار ذات علاقة نريد خوان ألفينا في يناير.. أسطورة الأهلي يرعب جماهير الزمالك (فيديو)

وتقام مباراة الإسماعيلي والزمالك، مساء الخميس، على ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، فيما يحل الإسماعيلي في المركز الـ18 برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.

أخبار ذات علاقة تحفّظ على الفكرة.. نجم الزمالك يتلقى عرضا مغريا للرحيل

وآخر مباراة أدارها أمين عمر للفريق الأبيض، كانت الموسم الماضي أمام سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويعد أمين عمر من الحكام، الذين اعتادوا على إدارة مباريات الزمالك في مختلف البطولات ودائما ما تشهد اللقاء اعتراضات وجدالا تحكيميا، حيث أدار 35 مباراة سابقة للفارس الأبيض.

وخلال 35 مباراة سابقة، أدارها عمر لنادي الزمالك، تمكن الفريق الأبيض من تحقيق الفوز في 24 مباراة، تلقى الهزيمة في مباراتين فقط وحضر التعادل في 9 لقاءات.

ودشنت جماهير الزمالك هاشتاغا على منصة "إكس" في محاولة لإيصال صوتها للإدارة للاعتراض على تعيين أمين عمر حكما للمباراة، ونشرت عدة فيديوهات تظهر قراراته الصادمة مع الزمالك في المواسم الماضية، في المقابل فيديوهات تظهر احتسابه قرارات جدلية للغريم التقليدي، الأهلي.