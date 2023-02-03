الشرينغيتو: مبابي نادم على البقاء في باريس سان جيرمان ولا يزال يحلم بريال مدريد
أشارت تقارير إسبانية إلى أن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي نادم على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان في مايو/آيار الماضي ويتطلع للانتقال لريال مدريد.
وكان مبابي مرشحا بقوة للانتقال إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده في صيف العام الماضي، لكنه أعلن تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025.
وقال المهاجم البالغ من العمر 24 عاما حينها: "أريد أن أعلن أنني اخترت تمديد التعاقد مع باريس سان جيرمان، وأنا سعيد بكل تأكيد. أنا مقتنع أنني هنا أستطيع مواصلة التطور في نادٍ منح نفسه كل السبل للأداء في أعلى المستويات. أنا سعيد جدا أيضا أنه بوسعي مواصلة اللعب في فرنسا وهي الدولة التي ولدت فيها ونشأت فيها وتألقت فيها".
وتعاملت رابطة الدوري الإسباني (الليغا) بغضب مع إعلان تمديد التعاقد، وقالت إنها ستتقدم بشكوى ضد باريس سان جيرمان إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، وقالت إن هذا العرض الجديد "يمثل تعديا على الاستقرار الاقتصادي" لكرة القدم الأوروبية.
لكن بعد نحو ثمانية أشهر، قال الصحفي الإسباني إيدو أغيري المقرب من ريال مدريد في برنامج "الشرينغيتو" التلفزيوني الشهير إن "مبابي يمكنه إنهاء عقده في عام 2024".
وعلق أيضًا على أن مهاجم باريس سان جيرمان يأسف للقرار الذي اتخذه في مايو/آيار من العام الماضي، ويتطلع إلى الانتقال لريال مدريد.
ولا شك أن تصريحات أغيري قد تفتح الباب مرة أخرى أمام انتقال مبابي إلى ريال مدريد، رغم نفي إدارة العملاق الإسباني في أكثر من مناسبة عدم نيته فتح هذا الملف مرة أخرى.
ورغم أن مبابي وقع عقدا حتى 2024 إلا أنه يوجد خيار تمديد العقد حتى صيف 2025 لكن بموافقة اللاعب نفسه، بعدما كان عقده السابق ينتهي في صيف 2022، ولا شك أن هذا البند سيفتح الباب أمام رحيله عن بطل الدوري الفرنسي.
وتعاقد سان جيرمان مع مبابي من موناكو في 2017 في صفقة تكهنت وسائل الإعلام بأن قيمتها حوالي 180 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في التاريخ آنذاك بعد نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في العام ذاته.