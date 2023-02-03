الشرينغيتو: مبابي نادم على البقاء في باريس سان جيرمان ولا يزال يحلم بريال مدريد

وقال المهاجم البالغ من العمر 24 عاما حينها: "أريد أن أعلن أنني اخترت تمديد التعاقد مع باريس سان جيرمان، وأنا سعيد بكل تأكيد. أنا مقتنع أنني هنا أستطيع مواصلة التطور في نادٍ منح نفسه كل السبل للأداء في أعلى المستويات. أنا سعيد جدا أيضا أنه بوسعي مواصلة اللعب في فرنسا وهي الدولة التي ولدت فيها ونشأت فيها وتألقت فيها".

وتعاملت رابطة الدوري الإسباني (الليغا) بغضب مع إعلان تمديد التعاقد، وقالت إنها ستتقدم بشكوى ضد باريس سان جيرمان إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، وقالت إن هذا العرض الجديد "يمثل تعديا على الاستقرار الاقتصادي" لكرة القدم الأوروبية.

لكن بعد نحو ثمانية أشهر، قال الصحفي الإسباني إيدو أغيري المقرب من ريال مدريد في برنامج "الشرينغيتو" التلفزيوني الشهير إن "مبابي يمكنه إنهاء عقده في عام 2024".