عاد أنطونيو كاسانو نجم ريال مدريد وميلان وإنتر السابق للهجوم مجددًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الحالي.

يأتي الهجوم هذه المرة في إطار الأرقام القياسية لرونالدو، إذ قال كاسانو في تصريحات نقلها موقع "فوتبول توك": "رونالدو لا يعرف كيف يلعب كرة القدم، رغم تسجيله الكثير من الأهداف، يستطيع تسجيل 3000 هدف، هذا لا يهمني، لكنّ هناك مهاجمين أفضل منه بشكل جماعي مثل هيغواين وأغويرو وبنزيما وليفاندوفسكي وسواريز وإبراهيموفيتش".

كاسانو لم يهتم لحقيقة أن رونالدو يأخذ من تلك التصريحات دافعًا له لتحقيق المزيد، وقد فعلها من قبل بضع مرات بالفعل، وليس مع الأرجنتيني فقط.

فيما يأتي نستعرض مجموعة من أشهر وأقوى أعداء كريستيانو رونالدو عبر مسيرته الرياضية المذهلة:

كاثرين مايورغا

انتشرت أنباء في الصحافة العالمية عن محاولة الفتاة الأمريكية كاثرين مايورغا الاستفادة ماديًّا من كريستيانو رونالدو بادعاء أنه اعتدى عليها، لكن المحكمة رفضت دعواها من الأساس.

مايورغا هي بالطبع من أكبر أعداء رونالدو في مسيرته، فقد كان من الممكن أن تقضي عليه بشكل تام لو نجحت في مساعيها.

جيرارد بيكيه

خلال احتفال برشلونة بلقب الدوري 2016 سخر بيكيه من رونالدو بتقليد احتفال "كالما كالما"، وقبلها بموسم في احتفال الثلاثية عندما شكر كيفن رولدان المغني الكولومبي الذي سرب للصحافة صور احتفال رونالدو بعيد مولده بعد الخسارة مباشرة من أتلتيكو مدريد، وكان ذلك من أسباب دمار موسم ريال مدريد حينذاك.

تشافي هيرنانديز

خرج تشافي هيرنانديز أكثر من مرة على نحو علني لتقليله من رونالدو لصالح ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون أفضل لاعب في التاريخ في وجود ليونيل ميسي.

كان العِداء متبادلًا فرونالدو ردَّ على تشافي في أقرب فرصة قائلًا: "أعتقد أنني لن ألعب في قطر"، في إشارة إلى لعب الإسباني لصالح السد القطري في ذلك الوقت.

ليونيل ميسي

ما يبديه رونالدو تجاه ليونيل ميسي هو عكس ما يظهره بكل تأكيد والأمر كذلك بالنسبة للأرجنتيني، فرغم التصريحات الدبلوماسية بينهما فكلاهما خصم للآخر على نحو مباشر داخل وخارج الملعب في معارك رياضية وتسويقية وغيرها من الأمور.

لا يمكن أن يكون ميسي ورونالدو صديقين في يوم من الأيام، ولن نراهما ،كما صرَّحا، يتناولان العشاء معًا، لكن سنراهما يجتمعان في صورة بالذكاء الاصطناعي طالما الأمر مفيد لهما على المستوى التسويقي، كما حدث مع إعلان "لويس فيتون" قبل بداية كأس العالم 2022.

إريك تين هاغ

كان المدرب الهولندي هو العدو الأبرز لرونالدو في السنوات الأخيرة، بعد ما تسبب فيه من تحول كبير في مسيرته من اللعب في الدوري الإنجليزي إلى الرحيل خارج أوروبا بأكملها.

أبقى تين هاج على رونالدو على مقاعد البدلاء لأسابيع وتجاهله في اختياراته، حتى انفجر الأخير، وخرج يهاجمه مع بيرس مورغان في تصريحات تسببت في رحيله عن مانشستر يونايتد.

كوكي

خلال مشاجرة داخل الملعب مع نجم أتلتيكو مدريد تلفظ الأخير بلفظ قوي تجاه رونالدو، فاشتعل الشجار بينهما، ولم تظهر أي بوادر لأي صلح حتى اليوم.

بلاتر

يعود عداء رونالدو مع بلاتر الذي كان حينئذ رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم؛ بسبب تصريحات تحدّث فيها عن طريقة وأسلوب حياة رونالدو، وأنه ينفق الكثير من الأموال على قصات الشعر وأمور ليست مهمة، وفي التصريح نفسه اختار أن يكون ميسي هو لاعبه المفضل.

جيمي كاراغر

تسبب انتقاد جيمي كاراغر في موقف غريب للغاية بينه وبين رونالدو، حيث تجاهله الأخير خلال لقاء صحفي في موسمه الأخير في مانشستر يونايتد قبل انتقاله إلى النصر السعودي.

صافح رونالدو كل الحاضرين في ذلك اللقاء، لكنه تجاهل نجم ليفربول المعتزل بشكل أثار انتباه الكل.