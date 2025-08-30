مصطفى محمد وإغمان يكتبان تألق العرب في الدوري الفرنسي

شهدت منافسات الجلة الثالثة للدوري الفرنسي تألقاً لافتاً للنجوم العرب بعدما سجل اللاعب المصري مصطفى محمد أول أهدافه هذا الموسم لصالح فريقه نانت في لقاء أوكسير مساء اليوم السبت.

وأحرز مصطفى محمد هدف التقدم في الدقيقة 8 من عمر اللقاء، وتم احتساب الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وكان مصطفى محمد قد غاب عن التسجيل في أول مباراتين لفريقه هذا الموسم ضد باريس سان جيرمان وستراسبورغ قبل أن يهز شباك أوكسير.

أخبار ذات علاقة أكبر من عرض الأهلي.. راتب مصطفى محمد الخرافي مع نيوم السعودي

وسجل اللاعب صاحب الـ 27 عاماً هدفه رقم 26 بقميص نادي نانت خلال مباراته رقم 115 في مسيرته مع الفريق الفرنسي.

أخبار ذات علاقة أخبار لا تسعد الأهلي والزمالك.. نيوم "ينقض" على مصطفى محمد

وكان اسم مصطفى محمد قد ارتبط بالرحيل عن صفوف نانت هذا الموسم بعدما تلقى عدة عروض من إسطنبول باشاك شهير التركي ونيس الفرنسي ونيوم السعودي بجانب الأهلي وبيراميدز.

أخبار ذات علاقة سر انهيار صفقة انتقال مصطفى محمد إلى نيوم السعودي

ويرتبط اللاعب المصري بعقد مع نانت حتى 2027 بعد انضمامه قادماً من غلطة سراي التركي.

تألق مغربي في مواجهة لوريان وليل

وفاز ليل على حساب مضيفه لوريان بنتيجة 7-1 في وقت سابق اليوم السبت في مباراة شهدت تألقاً كبيراً لنجوم الكرة المغربية حمزة إغمان وأسامة الصحراوي.

وشارك إغمان بديلاً في الشوط الثاني مع ليل، وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 80 ثم أحرز الهدف السادس في الدقيقة 90+3.

وأحرز أسامة الصحراوي الهدف السابع في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء.