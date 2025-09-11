3 مشاهد أثارت جدلاً حول اعتناق كريستيانو رونالدو الإسلام

يثير الحديث عن اعتناق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الديانة الإسلامية جدلًا واسعًا بشكل دائم بين محبي ومتابعي أسطورة كرة القدم وقائد فريق النصر السعودي.

ورغم أنه لم تصدر أي تحركات رسمية حول تغيير كريستيانو رونالدو ديانته إلى الإسلام إلا أن هناك بعض المشاهد تسببت في هذا الجدل الدائم حول هذه النقطة.

وانضم رونالدو إلى النصر السعودي في شهر يناير 2023 عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة تاريخية لدوري روشن وتجربة هي الأولى للنجم البرتغالي خارج حدود أوروبا.

1. ترديد مقولة "بسم الله" قبل التسديد

ظهر رونالدو في أكثر من مرة وهو يتمتم ببعض الكلمات قبل التسديد وكأنه يقول بسم الله كما ظهر أيضًا وكأنه يرفع يديه بالدعاء أثناء تنفيذ ضربات الترجيح.

هذا المشهد فتح باب التكهنات حول اعتناق رونالدو الإسلام بينما خرج قارئ شفاه برازيلي فسر كلمات النجم البرتغالي بأنها مديح لنفسه وقدراته.

2. تصريحات وليد عبد الله

خرج وليد عبد الله حارس مرمى النصر السابق بتصريحات مثيرة حول إمكانية دخول رونالدو الإسلام بعدما أكد في تصريحات تليفزيونية أن رونالدو طلب من المدرب من قبل إيقاف الحصة التدريبية حين سمع الأذان.

وقال حارس النصر:" تحدثت مع رونالدو عن اعتناقه الإسلام وكان مهتمًّا بذلك، لقد سجد مرة في الملعب بعد التسجيل كما أنه يحث اللاعبين دائمًا على الصلاة".

3. متابعة الداعية محمد إبراهيم

تجدد الجدل في الساعات الماضية حول هذا الأمر بعد متابعة رونالدو المؤثر البرتغالي محمد إبراهيم الذي يقدم محتوى تعريفيًّا عن الإسلام باللغة البرتغالية.

ونالت هذه الخطوة تفاعلًا كبيرًا من عشاق رونالدو وخاصة أن الداعية محمد إبراهيم معروف بأنه ينشر الدين الإسلامي وهو ما فتح باب التكهنات حول اعتناق رونالدو الإسلام.