ينطلق حلم النصر السعودي لكسر سلسلة النتائج المحبطة التي حققها على مدار حوالي عام ونصف العام منذ انضمام كريستيانو رونالدو إلى صفوف "العالمي"، من أجل تحقيق لقب رسمي أخيرًا، من خلال الموسم الجديد.

ويبدأ موسم النصر من خلال بطولة السوبر السعودي، والتي يسعى لأن تكون أول لقب له منذ فترة، لكن هذا الحلم مهدد بعدة عوامل.

لعل أبرز تلك العوامل مرتبط بعناصر معينة في صفوف فريق التعاون، خصم النصر المنتظر في نصف نهائي كأس السوبر، والذي حقق مفاجأة كبيرة في الموسم الماضي خلال شهر أغسطس أيضًا، عندما عصف بكتيبة رفاق كريستيانو رونالدو وفازوا عليهم بهدفين نظيفين في الدولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأمر نفسه تكرر في الموسم الذي سبقه، حيث فاز التعاون في أول مواجهة بينه وبين النصر وكانت في الجولة الثانية أيضًا لكن في بداية شهر سبتمبر.

لذلك فالحذر مطلوب من نجوم النصر، وبالتحديد من 5 أسماء ترتدي قميص التعاون، نتحدث عنهم فيما يلي:

ماتيوس كاسترو

يعد الجناح الأيسر من أكثر نجوم التعاون خطورة، وبدأ مشواره مع "سكري القصيم" منذ الموسم الماضي، ودلل لجماهير الفريق عدة مرات على أهميته لهم.

وكانت أرقام كاسترو خير دليل حيث سجل في الدوري فقط ستة أهداف وصنع خمسة، من بينها الهدف الأول في مرمى النصر في العام الماضي، وخاض 19 مباراة أساسيًا، ويملك تنوعًا كبيرًا فيما يتعلق بكيفية تسجيل الأهداف ما بين القدم اليمنى واليسرى والرأس، ومن هنا تكمن خطورته.

أشرف المهديوي

لاعب خط الوسط حامل القميص رقم 18 كان من أهم العناصر التي اهتمت للتعاون قبل عامين ومع مرور الوقت يستمر في إثبات مدى أهميته.

سيسعى المهديوي أن يبدأ الموسم الجديد بالقوة نفسها التي أنهى عليها الموسم القديم، حيث قدم سلسلة مباريات رائعة ضد الهلال والرياض والشباب والفيحاء والاتفاق في ختام الدوري.

بدأ المهديوي 33 مباراة أساسيًا مع التعاون في دوري الموسم الماضي، وسجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة، لكن خطورته الحقيقية تكمن في النصف الدفاعي، حيث يستعيد ما معدله سبع كرات كل مباراة، لكن نقطة قوته الكبيرة ستكون في لعب الكرات الطولية من منتصف ملعبه نحو هجوم الخصوم.

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أندري جيروتو

كان البرازيلي ببساطة هو رمانة ميزان دفاع التعاون في الموسم الماضي، ووجوده أساسيًا في تشكيلة الفريق يعني الكثير بالنسبة لسكري القصيم.

خرج الفريق خمس مرات بشباك نظيفة في الدوري بالموسم الماضي، ودخل فريق الأسبوع خمس مرات أيضًا، ويستعيد أربع كرات في المباراة، بالإضافة إلى إبعاده لمثلها تقريبًا من مناطق الخطورة.

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موسى بارو

كان اللاعب الجامبي من هدافي التعاون في الموسم الماضي ويتميز عن غيره من نجوم الفريق في التنوع الكبير القادر عليه، حيث يلعب في عدة مراكز، بين صانع الألعاب ورأس الحربة والجناح الأيسر.

يسدد بارو الكرة حوالي ثلاث مرات على المرمى في كل مباراة في الموسم الماضي، وطيلة 21 مباراة لعبها لم يهدر سوى أربع كرات كبيرة، بمعدل تحويل أهداف رائع، مسجلًا 6 أهداف في الدوري الموسم الماضي وصانعًا لهدفين.

لكن إحصائية صناعته للأهداف لا توفيه حقه، حيث يقدم فرصا كبرى للتسجيل أكثر بكثير من ذلك، بمعدل يصل إلى خمس كرات في المباراة الواحدة.

جواو بيدرو

اتسم أداء البرازيلي صاحب الـ31 عاما مع التعاون بالجدية والقوة والثبات على تقديم مستويات طيبة منذ أن انضم للتعاون.

يملك صاحب القميص رقم 30 الكثير من المزايا في الهجوم، على رأسها قدرته الكبيرة على التمركز في أفضل الأماكن، بجوار كونه مهاجم محطة يمكن الاعتماد عليه في بناء الهجمات، وليس تسجيل الأهداف فقط، بالإضافة إلى عمله الدؤوب فيما يتعلق بالضغط العالي عندما يُطلب منه ذلك.

وبعيدًا عن كل تلك الواجبات والمزايا التكتيكية، فهو هداف الفريق في دوري الموسم الماضي بـ11 هدفًا في 25 مباراة لعبها أساسيًا وصنع هدفا، وفاز لهم بركلتي جزاء.