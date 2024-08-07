أجرى مارتن أوديغارد، قائد فريق أرسنال الإنجليزي، مقارنة صادمة بين الظهير الأيسر أولكسندر زيتشينكو، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي.

وطلب من لاعب خط وسط ريال مدريد السابق خلال مقابلة مع شبكة "ESPN" أن يصف زملاءه في آرسنال باستخدام كلمة واحدة، وعندما سئل عن زيتشينكو، أجاب: "ميسي".

وعن زميله غابرييل، قال إنه "وحش"، أما ديكلان رايس فوصفه بأنه مثل الآلة.

وتلقى زيتشينكو، الذي انضم إلى أرسنال في صيف 2022 قادمًا من مانشستر سيتي، الانتقادات بسبب عروضه الموسم الماضي، إذ شارك اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بـ 24 مباراة من أصل 35 في مختلف المسابقات، وسجل هدفًا واحدًا، وقدم تمريرتين حاسمتين.

وقد يعاني اللاعب في الموسم الجديد في ظل التعاقد مع ريكاردو كالافيوري، الذي وصل للغانرز قادمًا من بولونيا، إذ يعد اللاعب متعدد المهام في الملعب.

ويبدأ أرسنال موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، باستقبال وولفرهامبتون واندررز على ملعب الإمارات.

ويرحل أرسنال لأول مرة خلال الموسم أمام غريمه توتنهام في 14 سبتمبر، على حين يقام ديربي شمال لندن الثاني لهذا الموسم في 14 يناير.