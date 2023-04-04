القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في كأس إيطاليا
يشهد استاد أليانز ستيديوم، قمة كلاسيكية مساء اليوم الثلاثاء، تجمع يوفنتوس ضد إنتر ميلان في ذهاب دور نصف نهائي كأس إيطاليا.
يلعب الفريقان في تورينو من دون حسابات كثيرة، بعدما خرجا من سباق الفوز بلقب الدوري المهيمن عليه نابولي الذي يغرد خارج السرب، إذ يتقدم بفارق 16 نقطة عن أقرب مطارديه لاتسيو قبل 10 مراحل من النهاية.
أفضلية معنوية لليوفي
ويدخل يوفنتوس اللقاء بأفضلية معنوية على إنتر إذ حسم المواجهتين السابقتين أمامه هذا الموسم لصالحه، ففاز على ملعبه "أليانز ستاديوم" 2-صفر في المرحلة 13، قبل أن يجدد انتصاره في عقر دار "نيراتزوري" 1-0 في جوزيبي مياتسا ضمن منافسات المرحلة 27.
وردّ يوفنتوس شيئًا يسيرًا من ثأره أمام إنتر الذي حرمه من التتويج العام الماضي، بفوزه عليه في نهائي الكأس 4-2 والكأس السوبر 2-1.
فترة صعبة للإنتر
على الجانب الآخر يمر إنتر بفترة صعبة حيث فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة، والأسوأ من ذلك خسارته في ثلاث منها تواليًا في الدوري، ليكتفي بتعادل سلبي أمام بورتو البرتغالي في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم كان حاسمًا لتأهله إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 12 عامًا (فاز إنتر ذهابًا 1-0).
مُني رجال المدرب سيموني إنزاغي بـ 10 هزائم في الدوري هذا الموسم، آخرها أمام فيورنتينا 0-1 السبت، وهي المرة الأولى التي يسقط فيها 3 مرات تواليًا في "سيري أ" في السنوات الست الماضية.
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان
تذاع مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان، مساء اليوم الثلاثاء على قناة "أبوظبي الرياضية".
تردد قناة أبوظبي الرياضية نايل سات:
التردد: 12226.
معامل الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
تردد قناة أبوظبي الرياضية عرب سات:
التردد: 11804.
معامل الاستقطاب: افقي.
معدل الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: 4/3.