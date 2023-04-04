القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في كأس إيطاليا

يلعب الفريقان في تورينو من دون حسابات كثيرة، بعدما خرجا من سباق الفوز بلقب الدوري المهيمن عليه نابولي الذي يغرد خارج السرب، إذ يتقدم بفارق 16 نقطة عن أقرب مطارديه لاتسيو قبل 10 مراحل من النهاية.

أفضلية معنوية لليوفي

ويدخل يوفنتوس اللقاء بأفضلية معنوية على إنتر إذ حسم المواجهتين السابقتين أمامه هذا الموسم لصالحه، ففاز على ملعبه "أليانز ستاديوم" 2-صفر في المرحلة 13، قبل أن يجدد انتصاره في عقر دار "نيراتزوري" 1-0 في جوزيبي مياتسا ضمن منافسات المرحلة 27.

وردّ يوفنتوس شيئًا يسيرًا من ثأره أمام إنتر الذي حرمه من التتويج العام الماضي، بفوزه عليه في نهائي الكأس 4-2 والكأس السوبر 2-1.