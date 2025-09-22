"الكل تم جلده".. تعليق ناري لوليد الفراج حول أفضلية بيراميدز على الأهلي (فيديو)

أثار الإعلامي السعودي وليد الفراج موجة من الجدل والتفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحات مثيرة أمس الأحد في برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه على قناة "أم بي سي أكشن".

وتطرق الفراج وضيوفه في حصة الأحد من برنامج "أكشن مع وليد" إلى مباراة ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال (كأس القارت) المقررة غدا الثلاثاء بين الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة وبيراميدز الذي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة التي يطلق عليها أيضا نهائي كأس المحيط الهادئ، مساء الثلاثاء على ملعب الإنماء في مدينة جدة الرياضية وسيتوج فيها الفائز بلقب بطل آسيا وإفريقيا كما يتأهل للبطولة النهائية المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال والتي يشارك فيها بطل أوروبا باريس سان جيرمان.

وقبل المباارة المرتقبة بين بطل آسيا وبطل إفريقيا تحدث وليد الفراج في "أكشن مع وليد" عن بيراميدز، الفريق الصاعد بقوة في مصر وإفريقيا خلال آخر 5 سنوات، كما قارن بينه وبين الأهلي عملاق الكرة الإفريقية.

وقال الفراج إن الأسبقية في الكرة الأفريقية كاملة كلها للأهلي المصري وذلك عند الحديث عن أن بيراميدز هو أول فريق مصري يهزم نادي بيراميدز، الفريق الجنوب إفريقي القوي ووصيف بطل إفريقيا 2025.

وقال الفراج في حديث مع محلل البرنامج إبراهيم العنقري: "للتوضيح، القول إن بيراميدز هو الفريق المصري الوحيد الذي فاز على صن داونز لا يصح، الأهلي هو أقوى فريق مصري في إفريقيا، الكل تم جلده في إفريقيا من قبل الأهلي".

وتابع: "لا تصدق ذلك، لا تصدق أن الأهلي رحم أحدا في إفريقيا، لا أسبقية لأي فريق مصري على الأهلي في معارك إفريقيا، "هذا الشارع ما فيه أحد ما جلده الأهلي".

وتقام مباراة الأهلي السعودي أمام بيراميدز مساء الثلاثاء في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الإنماء في جدة.

وتقام البطولة النهائية لكأس الإنتركونتيننتال في شهر ديسمبر المقبل بمشاركة 4 أندية يتقدمها باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا.