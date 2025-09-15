مقارنة بكريستيانو رونالدو.. كم ضربة جزاء أهدرها ميسي طوال تاريخه؟

كتب – نور الدين ميفراني

أهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء لصالح فريقه إنتر ميامي خلال الهزيمة أمام شارلوت 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما، يوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين.

وأضاع قائد إنتر ميامي ضربة الجزاء بطريقة غريبة، حيث حاول تسديدها بطريقة "بانينكا" الشهيرة، لكن حارس فريق شارلوت تصدى لها بسهولة.

وتعتبر ضربة الجزاء التي أهدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برفقة إنتر ميامي هي رقم 32 التي يضيعها في مسيرته بواقع 25 مع برشلونة و5 مع منتخب الأرجنتين وواحدة مع باريس سان جيرمان وواحدة مع إنتر ميامي.

وفي المقابل سجل ميسي بنجاح حوالي 113 ضربة جزاء بنسبة نجاح تقارب الـ78%.

وتعد هذه هي أول مرة يضيع خلالها ميسي ركلة جزاء مع إنتر ميامي منذ التحاقه صيف 2023، بينما تعد أول ركلة يهدرها في العموم منذ نوفمبر 2022 مع الأرجنتين في كأس العالم.

ومن المفارقات أن غريمه التقليدي الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، أضاع أيضا 32 ضربة جزاء في مسيرته.

لكنه بالمقارنة مع غريمه سجل 178 ضربة جزاء بنسبة نجاح تقارب 85%.

في المباراة المقبلة، يقود النجم الأرجنتيني إنتر ميامي أمام سياتل ساوندرز الأربعاء الموافق 17 سبتمبر في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18، حيث يطمح لاستعادة مستواه المميز.