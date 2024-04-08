ماذا قال أنشيلوتي قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي؟
أدلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بتصريحات مهمة قبل مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وعن إصابات مانشستر سيتي قال مدرب ريال مدريد: "لديهم مصابون، لكنهم تعاملوا مع الأمر بشكل جيد، مثلنا، غوارديولا يعتمد أحيانا على لاعبي قلب الدفاع كأظهرة وهم يقدمون مستوى جيدًا، فهم أقوياء في الدفاع، لا أعتقد أن الإصابات ستؤثر عليهم".
وأضاف: "علينا أن نفكر في مباراة الذهاب الآن فقط، نحن نلعب في ملعبنا، وهي أفضلية يجب أن نستغلها".
وتابع: "جود بيلينغهام لاعب ناضج جدًّا، رغم أن عمره 20 عامًا فإنه محترف ومتواضع للغاية، ولا يفاجئنا كلاعب، ولكن كشخص نعم، إنه ناضج جدًا".
وأوضح: "بيلينغهام لاعب رائع عندما يظهر في منطقة الجزاء في الوقت المناسب، إنه قوي بدنيًا للغاية لتغطية مساحة كبيرة من الملعب ويسهم كثيرًا في الدفاع، إنه يصنع المساحات والفرص لنا".مصححة*
وأكد المدرب الإيطالي: "لدينا خصائص مختلفة مع الكرة، كان لدينا كريم بنزيما العام الماضي، لقد كان مرجعًا، والآن لم يعد معنا، لقد تعاملنا مع هذا الغياب بمزيد من الحركة على الجهة الهجومية، وسيكون ذلك مهمًا للغاية".
وعن الشكوك في اختياره لخط الدفاع قال مدرب ريال مدريد: "لم أقل شيئا للاعبين، غدا ستعرفون كل شي، لا أعتقد أننا سنفعل أشياء غريبة في التشكيلة، الأمور واضحة تمامًا".
وبشأن المواجهة الفردية المحتملة بين فينيسيوس جونيور وكايل ووكر قال أنشيلوتي: "هناك الكثير من اللاعبين من كلا الفريقين يتمتعون بجودة عالية، هذا ما سيحدد المباراة، كما يحدث دائمًا، وبصرف النظر عن الاستراتيجية التي يجب أن تكون واضحة، فإن اللاعبين مقتنعون بتنفيذها بأفضل طريقة".
وأردف: "هناك أشياء كثيرة في هذه المباريات، يجب أن تبذل قصارى جهدك، هناك العديد من الأشياء المطلوبة لتجاوز هذه المواجهة".
واعترف أنشيلوتي: "نعم، أنا متوتر للغاية، الساعات التي تسبق المباراة، الأيام التي تأتي بعد المباراة تكون أكثر هدوء، المعاناة جزء من العمل، وهي تبقيك على قيد الحياة، إنها الوقود بالنسبة لي".
وواصل: "لعبنا الموسم الماضي ضد مانشستر سيتي دون شجاعة ودون شخصية، إنه أمر أساسي في هذه المباريات، وهذا ما كان مفقودًا في مباراة الإياب".
وأضاف: "غوارديولا مدرب عظيم، لا يزعجني رأيه بي، يهمني الآراء داخل النادي هنا فقط".
وبسؤاله عن الضغوطات على الحكم وتراكم البطاقات رد أنشيلوتي: "آمل ألا يكون الأمر كذلك، للاستعداد لمباراة مثل هذه هناك أشياء أخرى يجب التفكير فيها، نحن لا نفكر في التحكيم، لدينا أربعة لاعبين مهددين بالغياب، إذا لم يلعبوا مباراة الإياب، فسيلعب بدلا منه آخرون، لسنا قلقين بخصوص ذلك".
وستكون مواجهة مانشستر سيتي المباراة رقم 200 لأنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا وعن ذلك قال المدرب الإيطالي: "الشيء المهم هو تقديم أفضل ما لدينا، الجانب الذهني سيكون عاملًا مهمًّا، يجب أن نتحلى بالشجاعة والشخصية في الملعب، كان لدينا الوقت للتحضير للمباراة، أنا واثق من أننا سنقدم أفضل ما لدينا، لدينا ما يكفي من الجودة للمنافسة".