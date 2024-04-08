ماذا قال أنشيلوتي قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي؟

أدلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بتصريحات مهمة قبل مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن إصابات مانشستر سيتي قال مدرب ريال مدريد: "لديهم مصابون، لكنهم تعاملوا مع الأمر بشكل جيد، مثلنا، غوارديولا يعتمد أحيانا على لاعبي قلب الدفاع كأظهرة وهم يقدمون مستوى جيدًا، فهم أقوياء في الدفاع، لا أعتقد أن الإصابات ستؤثر عليهم".

وأضاف: "علينا أن نفكر في مباراة الذهاب الآن فقط، نحن نلعب في ملعبنا، وهي أفضلية يجب أن نستغلها".

وتابع: "جود بيلينغهام لاعب ناضج جدًّا، رغم أن عمره 20 عامًا فإنه محترف ومتواضع للغاية، ولا يفاجئنا كلاعب، ولكن كشخص نعم، إنه ناضج جدًا".

وأوضح: "بيلينغهام لاعب رائع عندما يظهر في منطقة الجزاء في الوقت المناسب، إنه قوي بدنيًا للغاية لتغطية مساحة كبيرة من الملعب ويسهم كثيرًا في الدفاع، إنه يصنع المساحات والفرص لنا".مصححة*