فيديو اشتباك بالاسيوس مع علي البليهي (شاهد)

شهدت مباراة العين ضد الهلال السعودي، أمس الاثنين في دوري أبطال آسيا، اشتباكًا بين إسيكييل بالاسيوس، وعلي البليهي، بعد أن تعرَّض الأخير للطرد، في المباراة التي شهدت فوز الهلال 4/5.

ونال البليهي مدافع الهلال بطاقة حمراء للمسة يد منعت هجمة للعين في الدقيقة الـ82 بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وتباطأ البليهي في الخروج من الملعب، في محاولة لإضاعة المزيد من الوقت، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الهلال 3/5 آنذاك.

وحاول بالاسيوس إخراج البليهي من الملعب مباشرة، ودخل في صدام معه، تطور إلى اشتباك، حتى خرج مدافع الهلال من الملعب.

وتفوق الهلال 4/5 على مضيفه العين في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم أمس الاثنين، في مباراة شهدت تألق سالم الدوسري الذي سجل "هاتريك".

وتكفل رينان لودي وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش بتسجيل بقية أهداف الهلال.

وسجل سفيان رحيمي "هاتريك" للعين هو الآخر، وأحرز ماتيو سنابريا الهدف الرابع للفريق.

وقاد المدرب جورجي جيسوس الهلال إلى صدارة مجموعة الغرب، بعد أن رفع رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط.

وتجمد رصيد العين حامل اللقب عند نقطة واحدة بعد ثلاث مباريات.