"موافق إني سبب الهبوط".. موسى المحياني يعتذر لجماهير الأهلي السعودي
وجه موسى المحياني، المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، اعتذاره إلى جماهير "الراقي" بعد هبوط الفريق الجداوي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" لأول مرة في تاريخ الفريق الأول لكرة القدم.
وهبط الأهلي لأول مرة في تاريخه، إلى الدرجة الأولى؛ بعد احتلال المركز الخامس عشر "قبل الأخير" في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي 2021-2022.
وقال المحياني في تصريحات تلفزيونية: "أوجه اعتذاري للجماهير الأهلاوية ولكل من ينتمي إلى نادي الأهلي على ما حدث لهذا الكيان العظيم، وسبب ظهوري لتوضيح بعض الأمور".
وأضاف: "إذا كانت الجماهير تعتبرني أنني سبب الهبوط أنا موافق، وأوجه اعتذاري الشديد لهم.
وشدد المحياني على أن "كارثة هبوط الأهلي" هي نتاج العمل السيىء في سنواتٍ عديدة، قائلا: "هبوط الأهلي له مسببات كثيرة، والفريق كان في وضع فني غير جيد عندما استلمناه.. وضمك والفتح كانا يفوزان رايح جاي على الأهلي".
وأضاف: "الأهلي ليس بالنادي الهش لكي يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، بسبب عمل سيىء في موسم رياضي واحد فقط".
وواصل: "آخر رئيس عمل باستقرار في النادي الأهلي الأمير فهد بن خالد وبنى في وقتها فريقا صلبا وبعدها لم يستطع أي رئيس يستمر أكثر من سنة، والسبب الرئيسي في وصول النادي إلى هذه المرحلة هو عدم الاستقرار".
وحول تدخله في قرارات ماجد النفيعي رئيس النادي قال: "لا موسى أو غيره يقدر على هذا الأمر أو فرض قرارات على ماجد النفيعي"، مؤكدًا أن جميع اللاعبين الذين حضروا دون دفعة أولى بسبب أن الإدارة لا تملك المال".
واختتم: "الإدارة اجتهدت وعملت لكن حجم الديون كان كبيرا جِدًّا.. والتناحر الذي يحدث حول الأهلي يضره ولا ينفعه".