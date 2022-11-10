"موافق إني سبب الهبوط".. موسى المحياني يعتذر لجماهير الأهلي السعودي

وجه موسى المحياني، المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، اعتذاره إلى جماهير "الراقي" بعد هبوط الفريق الجداوي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" لأول مرة في تاريخ الفريق الأول لكرة القدم.

وهبط الأهلي لأول مرة في تاريخه، إلى الدرجة الأولى؛ بعد احتلال المركز الخامس عشر "قبل الأخير" في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي 2021-2022.

وقال المحياني في تصريحات تلفزيونية: "أوجه اعتذاري للجماهير الأهلاوية ولكل من ينتمي إلى نادي الأهلي على ما حدث لهذا الكيان العظيم، وسبب ظهوري لتوضيح بعض الأمور".

وأضاف: "إذا كانت الجماهير تعتبرني أنني سبب الهبوط أنا موافق، وأوجه اعتذاري الشديد لهم.