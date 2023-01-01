ما التحديات التي تواجه برشلونة في 2023؟

يتطلع برشلونة في 2023 للتعافي من جميع النواحي، خاصة الرياضية، حيث يتحمل فريق كرة القدم للرجال أكبر قدر من الواجبات، بينما يريد فريق السيدات الاستمرار في التفوق.

لكن يجب أن تكون قاعدة النادي المؤسسية قوية، وبهذا المعنى، فإن مشروع "إسباي برسا"، والانتقال إلى استاد مونتجويك أو رعاية الاقتصاد، أمور ضرورية.

وفيما يلي التحديات التي وضعتها صحيفة "سبورت" الكتالونية وترى أن برشلونة سيواجهها في العام الجديد: