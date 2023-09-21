دوري أبطال أوروبا: رباعية لآرسنال وبايرن ميونخ في شباك أيندهوفين ومانشستر يونايتد
استهل آرسنال مشاركته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة، منذ موسم 2016-2017، بالفوز 4-صفر على ضيفه أيندهوفين في المجموعة الثانية للمسابقة، اليوم الأربعاء.
وبعد 6 سنوات من ظهور آرسنال الأخير في المسابقة، عاد الفريق اللندني ليكرّم وفادة ضيفه أيندهوفين الهولندي برباعية نظيفة.
وسجل بوكايو ساكا الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، وأضاف لياندرو تروسار، وجابرييل جيسوس، هدفين قبل الاستراحة، وسط تفوق تام لفريق المدرب ميكل أرتيتا.
ورغم تراجع الأداء في الشوط الثاني، سجل مارتن أوديغارد لأصحاب الأرض بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70.
وتضم هذه المجموعة أيضًا إشبيلية، ولانس الفرنسي.
بايرن يفوز 4-3 على يونايتد في مباراة مثيرة
في المباراة الثانية أحرز بايرن هدفين في غضون 4 دقائق من الشوط الأول ليفوز 4-3 على ضيفه مانشستر يونايتد في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.
وتسبب خطأ فادح من الحارس أندريه أونانا بمنح بايرن التقدم عندما فشل في التصدي لتسديدة ضعيفة من ليروي ساني في الدقيقة 28.
وانطلق موسيالا في الناحية اليسرى ومرَّر كرة إلى سيرج جنابري ليهز الشباك، ويعزز من تفوق صاحب الأرض.
وأحيا راسموس هويلوند آمال يونايتد في بداية الشوط الثاني، لكن ذلك لم يدم سوى 4 دقائق.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لبايرن بداعي لمسة يد على كريستيان إريكسن بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، وانبرى هاري كين ليهز الشباك في الدقيقة 54.
وقلَّص كاسيميرو الفارق قبل دقيقة واحدة من النهاية ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة.
لكن البديل ماتيس تيل أراح أعصاب جماهير بايرن بالهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وأضاف كاسيميرو الهدف الثالث ليونايتد بضربة رأس بعد ركلة حرة من برونو فرنانديز.
مارتينيز ينقذ إنتر بالتعادل 1-1 مع سوسيداد
كما هز لاوتارو مارتينيز الشباك قرب النهاية ليمنح إنتر ميلان التعادل 1-1 مع مضيفه ريال سوسيداد في مستهل مشوارهما في دوري أبطال أوروبا.
وكان صاحب الأرض هو الطرف الأفضل لأغلب فترات المباراة، وسيكون متصدر الدوري الإيطالي سعيدا بالخروج بالتعادل بعد إهدار منافسه العديد من الفرص.
وآتى ضغط سوسيداد المتقدم ثماره بعد أربع دقائق فقط عندما استفاد بريس مينديز من خطأ المدافع أليساندرو باستوني ليهز الشباك.
وأدرك إنتر، الذي لم يخسر في الدوري حتى الآن، التعادل بواسطة مارتينيز من المحاولة الأولى للفريق على المرمى في الدقيقة 87.
ويتصدر سالزبورغ المجموعة الرابعة بعد فوزه 2-صفر على عشرة لاعبين من مضيفه بنفيكا.