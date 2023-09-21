دوري أبطال أوروبا: رباعية لآرسنال وبايرن ميونخ في شباك أيندهوفين ومانشستر يونايتد

وبعد 6 سنوات من ظهور آرسنال الأخير في المسابقة، عاد الفريق اللندني ليكرّم وفادة ضيفه أيندهوفين الهولندي برباعية نظيفة.

وسجل بوكايو ساكا الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، وأضاف لياندرو تروسار، وجابرييل جيسوس، هدفين قبل الاستراحة، وسط تفوق تام لفريق المدرب ميكل أرتيتا.

ورغم تراجع الأداء في الشوط الثاني، سجل مارتن أوديغارد لأصحاب الأرض بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70.

وتضم هذه المجموعة أيضًا إشبيلية، ولانس الفرنسي.