دفعة جديدة هائلة لإبراهيم المهيدب نحو رئاسة النصر السعودي

وكان الأمير خالد بن فهد اتخذ قرارًا بالخروج من المشهد النصراوي.

وقال ماجد عبدالله أسطورة النصر والمنتخب السعودي، عبر حسابه بموقع إكس، إنه زار تدريبات النصر في وقت سابق ونقل للاعبين رسالة الأمير خالد بن فهد، بأن ابتعاده جاء لعدم حاجة النادي إليه في الوقت الراهن وعدم رضاه عن الظروف التي يمر بها النصر.