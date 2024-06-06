دفعة جديدة هائلة لإبراهيم المهيدب نحو رئاسة النصر السعودي
تلقى إبراهيم المهيدب، المرشح لرئاسة نادي النصر السعودي، دفعة قوية قبل بدء السباق الانتخابي.
وتقدم إبراهيم المهيدب بشكل رسمي بأوراق ترشحه لرئاسة نادي النصر، من خلال الجمعية العامة للانتخابات التابعة لهيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية.
وأودع المهيدب مبلغ 18 مليون ريال سعودي في حساب النادي كشرط لخوض الانتخابات.
وكشف الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل عن دفعة قوية تلقاها المهيدب قبل خوض الانتخابات.
وأكد المريسل عبر حسابه بمنصة إكس، أن الأمير خالد بن فهد سيقدم كل أصواته لصالح إبراهيم المهيدب.
وكان مسلي آل معمر قد أعلن رحيله عن رئاسة مجلس إدارة شركة النصر غير الربحية مع نهاية الموسم المنقضي.
وكان الأمير خالد بن فهد اتخذ قرارًا بالخروج من المشهد النصراوي.
وقال ماجد عبدالله أسطورة النصر والمنتخب السعودي، عبر حسابه بموقع إكس، إنه زار تدريبات النصر في وقت سابق ونقل للاعبين رسالة الأمير خالد بن فهد، بأن ابتعاده جاء لعدم حاجة النادي إليه في الوقت الراهن وعدم رضاه عن الظروف التي يمر بها النصر.
ويملك الأمير خالد بن فهد كتلة أصوات كبيرة للغاية في الجمعية العمومية لنادي النصر ما سيسهل مهمة المهيدب الذي يبدو أنه بات يحظى بإجماع في الأوساط النصراوية.