خوان غارسيا يحرس عرين برشلونة في مواجهة فيسيل كوبي

يبدو أن هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قرر تأكيد الأمر بشكل رسمي؛ إذ استعان بصفقته الجديدة الحارس خوان غارسيا لحماية عرين برشلونة في أولى مباريات الفريق الودية ضد فيسيل كوبي الياباني، مساء اليوم الأحد.

وتنطلق مباراة برشلونة وفيسيل كوبي في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة والسعودية في مدينة "كوبي" على ملعب "نويفير".

وكانت المباراة مهددة بالإلغاء في الأيام الماضية، بسبب الشركة المنظمة لها ومشاكل مالية مع برشلونة، لكن في النهاية، تم حل الأمر بالكامل وسافر النادي الكتالوني إلى "طوكيو".

وضم برشلونة 3 صفقات جديدة فقط قبل بداية الموسم وهي خوان غارسيا، ماركوس راشفورد وأخيرا روني باردغي.

وظهر غارسيا في عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة وهو يرتدي القميص رقم "1"؛ وهو ما يدعم التقارير التي أشارت إلى أن فليك سيعتمد عليه بشكل أساسي بدلا من تير شتيغن، الذي تضغط الإدارة لرحيله هذا الموسم.

ولم يسافر شتيغن مع الفريق في رحلته الآسيوية بسبب احتياجه لعملية جراحية في الظهر ستبعده فترة طويلة.

تشكيل برشلونة اليوم أمام فيسيل كوبي وديا

حراسة المرمى: خوان غارسيا.

خط الدفاع: إريك غارسيا، إينيغو مارتينيز، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: غافي، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، فيران توريس.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أراوخو، ليفاندوفسكي، إينياكي بينيا، راشفورد، كريستنسن، كاسادو، روني باردغي، أولمو، دي يونغ، كوندي، تشيزني، غوفري، درو، أنطونيو فرنانديز، جوليرمو، كوشين، فورت وجيرارد مارتين.