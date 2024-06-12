الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد السعودي يواجه أزمة خطيرة
يواجه البرتغالي دومينغوس سواريز، الرئيس التنفيذي الحالي لنادي الاتحاد السعودي، أزمة كبيرة بسبب قضية تفجرت أخيرا في بلده.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "أبولا" البرتغالية، سيخضع الرئيس التنفيذي للاتحاد، وعدد من مسؤولي نادي بنفيكا البرتغالي "السابقين والحاليين" للمحاكمة، بتهمة التزوير والتهرب الضريبي.
وتم استدعاء سواريز، والذي كان يشغل مدير العمليات الإدارية الأسبق في نادي بنفيكا، إلى جانب لويس فييرا، رئيس النادي البرتغالي السابق، وميغيل موريرا، مدير النادي السابق، إلى جلسات استماع في قضية التهرب الضريبي للنادي البرتغالي، والدفعات المالية غير المشروعة والتي تصل إلى 58 مليون يورو، وتوجيه تهمة التزوير لـ19 ملفًا من قبل المدعي العام البرتغالي.
ونقلت الصحيفة تصريحات لجواو ميديروس، محامي الدفاع، معربا فيها عن ثقته الكاملة بكسب موكليه للقضية، قائلًا: "الإثباتات ستظهر الحقيقة".
وكان مكتب المدعي العام، وجهاز التحقيق ومكافحة الجريمة البرتغالية، كشفا عن تحقيقات في دفعات مالية غير مشروعة تصل لـ58 مليون يورو متعلقة بالانتقالات بين ناديي بورتو وبنفيكا البرتغاليين في مايو 2023، والتي بدأ التحقيق فيها عام 2021.
واستقال فييرا، رئيس النادي السابق، بعد تحقيق الادعاء العام في قضية الدفعات المالية غير المشروعة، والتهرب الضريبي والتزوير في الأوراق المالية للنادي، وغسيل الأموال في مايو 2021.
أما دومينغوس سواريز، الرئيس التنفيذي الحالي في نادي الاتحاد، فقد رحل عن بنفيكا في سبتمبر 2023 بعد أن أمضى 19 عامًا، تقلد خلالها العديد من المناصب الإدارية في النادي.
ويُعدّ دومينغوس واحداً من أبرز الرؤساء التنفيذيين في مجاله؛ إذ يمتلك خبرة واسعة تمتدّ لأكثر من 30 سنة، قاد خلالها مجموعة نادي بنفيكا، وعدداً من المناصب القيادية في شركات ريادية.
وخلال فترة رئاسته بنفيكا البرتغالي، حقق النادي لقب الدوري البرتغالي الممتاز 8 مرات، وحصل على كأس البرتغال 3 مرات.
يذكر أن سواريز يقود مع الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي بنادي الاتحاد، سوق الميركاتو الصيفي للفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل جلب صفقات قوية، لتعويض خيبات الموسم الرياضي الماضي 2023-2024.