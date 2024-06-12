الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد السعودي يواجه أزمة خطيرة

يواجه البرتغالي دومينغوس سواريز، الرئيس التنفيذي الحالي لنادي الاتحاد السعودي، أزمة كبيرة بسبب قضية تفجرت أخيرا في بلده.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "أبولا" البرتغالية، سيخضع الرئيس التنفيذي للاتحاد، وعدد من مسؤولي نادي بنفيكا البرتغالي "السابقين والحاليين" للمحاكمة، بتهمة التزوير والتهرب الضريبي.

وتم استدعاء سواريز، والذي كان يشغل مدير العمليات الإدارية الأسبق في نادي بنفيكا، إلى جانب لويس فييرا، رئيس النادي البرتغالي السابق، وميغيل موريرا، مدير النادي السابق، إلى جلسات استماع في قضية التهرب الضريبي للنادي البرتغالي، والدفعات المالية غير المشروعة والتي تصل إلى 58 مليون يورو، وتوجيه تهمة التزوير لـ19 ملفًا من قبل المدعي العام البرتغالي.

ونقلت الصحيفة تصريحات لجواو ميديروس، محامي الدفاع، معربا فيها عن ثقته الكاملة بكسب موكليه للقضية، قائلًا: "الإثباتات ستظهر الحقيقة".