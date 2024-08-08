أظهر الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي ريال مدريد الإسباني، سرعات خارقة خلال تدريبات الفريق الملكي، اليوم الخميس.

وشهد التدريب الأول لريال مدريد بعد العودة من جولته الأمريكية، ظهور مبابي بعد نهاية إجازته السنوية، لينضم إلى مجموعة اللاعبين الستة الذين عادوا أيضًا وهم: كارفخال وميندي وتشواميني وكامافينغا وبيلينغهام، وفالفيردي.

وخاض مبابي أول حصة تدريبية بقميص ريال مدريد، بعد انضمامه إلى الفريق هذا الصيف، أمس الأربعاء، وتألق خلال تدريب الفريق بالكرة، صباح الخميس.

ونشرت قناة "ريال مدريد" فيديو من تدريبات الفريق، أظهر من خلاله مبابي سرعة كبيرة، ومهارة فائقة في المراوغة وتسجيل الأهداف.

وردّ الإنجليزي جود بيلينغهام على تألق مبابي في التدريب، وقام هو الآخر بإظهار مهاراته في المراوغة والتمرير.

وبعودة مبابي اكتملت قائمة ريال مدريد قبل أيام من الاختبار الرسمي الأول في الموسم بمواجهة بطل الدوري الأوروبي، أتالانتا الإيطالي، على لقب كأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل، على الملعب الوطني في العاصمة البولندية وارسو.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتالانتا في السوبر الأوروبي، وهي المباراة التي ستمنح الفريق فرصة افتتاح الموسم ببطولة تعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق الموسم.