الرجاء المغربي يقرر إقالة المدرب الأسعد الشابي

حسم نادي الرجاء البيضاوي المغربي مصير مدربه التونسي الأسعد الشابي وطاقمه المساعد وذلك بعد مرور جولتين فقط على انطلاق الدوري المغربي للمحترفين.

وتعادل الرجاء الأربعاء الماضي على أرضه أمام الجيش الملكي (0 ـ0) في قمة الجولة الثانية من الدوري بعد أن كان بدأ الموسم بفوز على الفتح الرباطي (2 ـ0) ليجمع 4 نقاط لكن أداء الفريق أثار الكثير من الانتقادات لتقرر إدارة النادي رسميا إقالة الشابي ومساعديه.

ووفقا لمصادر مقربة من الرجاء، اجتمع جواد الزيات رئيس النادي وبعض مسؤولي الإدارة التنفيذية مع المدرب الأسعد الشابي يوم الجمعة قبل التوصل لاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية.

وقالت المصادر ذاتها إن مسؤولي الرجاء قرروا رسميا تنحية الشابي وطاقمه التدريبي المساعد بسبب عدم الاقتناع بمستوى الفريق في أول مباراتين من الدوري على الرغم من أن الفريق لم يخسر أية مباراة ولم يستقبل أهدافا حتى الآن.

وينتظر أن يعلن الفريق في الساعات المقبلة عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل عن إقالة الأسعد الشابي، فيما بدأ مجلس الإدارة رسميا في التفاوض مع بعض المدربين لخلافة الجهاز الفني التونسي.

وأثارت كلفة فسخ عقد المدرب الأسعد الشابي الذي كان سينتهي في يونيو 2026، جدلا واسعا بين مشجعي الرجاء البيضاوي، إذ سيكون النادي مجبرا على دفع تعويضات مالية ضخمة للشابي ومساعديه تصل إلى أجرة شهرين اثنين لكل عضو من الطاقم التدريبي.

وسيدفع الرجاء مبلغ 360 ألف درهم بعنوان أجرة شهرين للأسعد الشابي و400 ألف درهم لأفراد الطاقم المساعد ما يعني أن المبلغ الإجمالي للتعويض عن الإقالة سيصل إلى 760 ألف درهم مغربي أي ما يساوي تقريبا 100 ألف دولار.

وقالت بعض المصادر في محيط نادي الرجاء إن جواد الزيات رئيس النادي بدأ بالفعل اتصالاته مع بعض المدربين من بينهم المدرب التونسي نصر الدين نابي الذي غادر مؤخرا فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.