قد يلحق بريبيرو خارج الأهلي.. 3 وجهات محتملة لـ "شوبير"

تدور الأحداث على صفيح ساخن داخل أروقة النادي الأهلي بعد الخسارة المريرة على يد بيراميدز بثنائية دون رد مساء السبت في الجولة الخامسة للدوري المصري.

وقدم الأهلي بداية باهتة في موسمه الحالي بعد أن جمع 5 نقاط في 4 جولات بانتصار وحيد على حساب فاركو بنتيجة 4-1 والتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2 وغزل المحلة دون أهداف والخسارة أمام بيراميدز بنتيجة 0-2.

وأصبح الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، على وشك الرحيل عن منصبه بسبب سوء النتائج ومطالب الجماهير بإقالته.

دوامة الإقالة قد لا تطول ريبيرو وحده، بل تمتد إلى الإعلامي أحمد شوبير الذي يقدم البرنامج الرئيسي بقناة الأهلي.

وتحيط الشكوك حول مستقبل شوبير مع قناة الأهلي في ظل أنباء حول تغيير الشركة المسؤولة عن إدارة القناة مع اقتراب عقد المذيع المخضرم من الانتهاء بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

وفيما يلي 3 وجهات محتملة لأحمد شوبير في الفترة القادمة لمواصلة عمله الإعلامي:

النهار

بحسب مصادر مطلعة، فإن شوبير تلقى عرضاً للعمل في قناة النهار خلال الفترة القادمة.

وتشير المصادر إلى أن المذيع أمير هشام قد يرحل عن قناة النهار من أجل الانتقال إلى قناة مودرن التي تستعد للظهور كما أن قناة النهار استعانت بأحمد حسام "ميدو" لتقديم برنامجه "أوضة اللبس" الذي سيتم عرضه لمدة 3 أيام.

وحال موافقة شوبير على العرض سيتولى تقديم البرنامج لمدة 4 أيام عبر شاشة قناة النهار.

أون سبورت

تبقى العودة إلى قنوات أون سبورت خياراً مطروحاً أيضاً بعدما ظهر اسم شوبير بقوة في الفترة الماضية داخل القناة مرة أخرى.

ورحل شوبير عن قنوات أون سبورت لخوض تجربة العمل في قناة الأهلي، ولكنه قد يعود مرة أخرى إلى عمله السابق كمذيع للقناة.

البقاء في قناة الأهلي

قد يستمر شوبير في قناة الأهلي حال تلقيه ضمانات من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إذا تم تغيير الشركة المسؤولة عن إدارة القناة.

ويرغب شوبير في الحصول على نفس الصلاحيات في الانفراد بأخبار الفريق الأحمر وأيضاً عدم تقليص راتبه.

ومن المنتظر أن يعقد شوبير جلسة مع الخطيب خلال الأيام القادمة من أجل وضع النقاط فوق الحروف حول هذه الأمور.