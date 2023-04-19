الأهلي يقدم مذكرة قانونية عاجلة لاتحاد الكرة بسبب إيقاف كهربا

ولم يذكر النادي الأهلي تفاصيل المذكرة القانونية، لكن حسب الإعلامي أحمد شوبير فإن الأهلي سيدفع بعدم قانونية تشكيل لجنة الانضباط بسبب عدم كونها منتخبة من الجمعية العمومية، كما سيتقدم باستئناف على العقوبات من أجل ضمان استمرار اللاعب في المشاركة في المباريات لحين الفصل في القضية من جانب لجنة التظلمات.

كانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم أوقفت محمود عبدالمنعم كهربا 12 مباراة بسبب مخالفته القواعد الانضباطية لاتحاد الكرة المصري إثر هتافه ضد نادي الزمالك، مع تغريمه 33 ألف دولار أمريكي (مليون جنيه مصري) وتحذير اللاعب من تكرار مخالفة السلوك الرياضي وعقوبات مالية أخرى على النادي الأهلي بسبب هتافات الجماهير.

كان اللاعب خضع لجلسة تحقيق أمام لجنة الانضباط الحالية والسابقة التي استقالت إثر اعتراضها على تصريحات رئيس نادي الزمالك حول الأزمة.