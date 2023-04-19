الأهلي يقدم مذكرة قانونية عاجلة لاتحاد الكرة بسبب إيقاف كهربا
أعلن النادي الأهلي المصري، التقدم بمذكرة قانونية عاجلة، للاتحاد المصري لكرة القدم بسبب العقوبات الموقعة على النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا.
وقال الأهلي في بيان رسمي: "تقدمت إدارة النادي صباح اليوم بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بحق النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود كهربا".
ولم يذكر النادي الأهلي تفاصيل المذكرة القانونية، لكن حسب الإعلامي أحمد شوبير فإن الأهلي سيدفع بعدم قانونية تشكيل لجنة الانضباط بسبب عدم كونها منتخبة من الجمعية العمومية، كما سيتقدم باستئناف على العقوبات من أجل ضمان استمرار اللاعب في المشاركة في المباريات لحين الفصل في القضية من جانب لجنة التظلمات.
كانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم أوقفت محمود عبدالمنعم كهربا 12 مباراة بسبب مخالفته القواعد الانضباطية لاتحاد الكرة المصري إثر هتافه ضد نادي الزمالك، مع تغريمه 33 ألف دولار أمريكي (مليون جنيه مصري) وتحذير اللاعب من تكرار مخالفة السلوك الرياضي وعقوبات مالية أخرى على النادي الأهلي بسبب هتافات الجماهير.
كان اللاعب خضع لجلسة تحقيق أمام لجنة الانضباط الحالية والسابقة التي استقالت إثر اعتراضها على تصريحات رئيس نادي الزمالك حول الأزمة.
كما منعت لجنة الانضباط رئيس الزمالك مرتضى منصور من دخول الملاعب لمدة شهرين إثر هجومه على اللاعب بعد تلك الهتافات.
وحسب اتحاد الكرة المصري سيتمكن كهربا من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بمجرد قبول لجنة التظلمات استئناف النادي الأهلي على العقوبة.
ومن المؤكد أن الأهلي تقدم باسئناف على العقوبة ضمن مذكرته القانونية التي قدمها صباح اليوم لضمان استمرار مشاركة اللاعب في المباريات بشكل طبيعي خاصة في ظل اقتراب موعد مباراة السوبر المصري الذي سيقام في أبوظبي الشهر المقبل.