بعد اختياره نسور قرطاج.. نجم منتخب تونس يتعاقد مع سلتيك الاسكتلندي

حسم الدولي التونسي سيباستيان تونكتي وجهته خلال موسم 2025 ـ 2026 وذلك بالانضمام لنادي سلتيك غلاسكو الاسكتلندي بعقد مدته خمس سنوات، وفق ما أعلنه النادي على حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وبعد أيام قليلة من حسم وجهته الدولية واتخاذ قرار رسمي باللعب مع المنتخب التونسي، وقع سيباستيان تونيكتي الحامل للجنسيتين التونسية والنرويجية عقود انتقاله لعملاق الدوري الاسكتلندي قادما من نادي هاماربي السويدي.

ورحب سلتيك بلاعبه الجديد قائلا في بيان: "ينضم سيباستيان تونيكتي البالغ من العمر 23 عاماً إلى سلتيك قادماً من نادي هاماربي السويدي، بعد أن أمضى بداية مسيرته الكروية في النرويج، حيث فاز بلقبين في الدوري مع بودو/غليمت.

وقال بريندان رودجرز، مدرب سلتيك: "أنا سعيد للغاية بانضمام سيباستيان إلى النادي، وأنا متأكد من أنه سيشكل إضافة قيّمة لفريقنا، سيمنحنا قوة هجومية هائلة، وأنا متأكد من أنه قادر على إحداث فرق كبير في مسيرتنا".

وخلال موسم 2024 ـ 2025، شارك سيباستيان تونكتي، المولود في النرويج في 21 مباراة مع فريقه هاماربي في الدوري السويدي وأحرز 3 أهداف بجانب 5 تمريرات حاسمة.

وبعد أن حمل قميص منتخب النرويج في مختلف فئات الشباب قرر تونيكتي تغيير جنسيته الدولية وأعلن عن بداية مستقبله مع منتخب تونس الأول بشكل رسمي.

وكان تونيكتي قد شارك بالفعل في مباراتين مع منتخب تونس، وكان أول ظهور له في الفوز 3-0 على موريتانيا في عام 2022، إلا أنه رفض بعد ذلك تعزيز صفوف نسور قرطاج ما أثار التكهنات حول إمكانية عودته للمنتخب النرويجي خاصة أنه لا يزال تحت السن القانونية (23 عاما) وبإمكانه تغيير "ألوانه" الدولية.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أن سيباستيان تونيكتي سيعود لتعزيز صفوف المنتخب الأول بعد أن حسم قراره بشكل نهائي.

ويشار لاعب الجناح في المعسكر الإعدادي لمنتخب تونس قبل مواجهتي ليبيريا يوم 4 وغينيا الاستوائية يوم 9 سبتمبر الجاري في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.