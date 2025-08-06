رد ناري من محمد نور على خسائر الاتحاد السعودي قبل مواجهة النصر (فيديو)

رد محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي، على الانتقادات القاسية التي وجهت للجهاز الفني ولاعبي "العميد" بعد خسارة الفريق لمبارياته الودية خلال فترة الإعداد التي خاضها مؤخرا، والتي تأتي قبل مواجهة النصر في السوبر السعودي.

وكان فريق الاتحاد قد اختتم معسكره الأوروبي، الذي امتد على مدار 20 يومًا بين إسبانيا والبرتغال، بخوض 4 مباريات ودية لم يحقق خلالها أي انتصار؛ ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول الجاهزية الفنية للفريق مع اقتراب الموسم الجديد.

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وتعرض "العميد" لسلسلة من الخسائر الثقيلة خلال تلك المباريات، حيث استهل المواجهات بهزيمة قاسية أمام فنربخشة التركي برباعية نظيفة، تلتها خسارة أمام فيتوريا غيماريش البرتغالي بنتيجة 1-3، قبل أن يسقط أمام فولهام الإنجليزي بنتيجة 2-4، واختتم المعسكر بهزيمة رابعة أمام بورتيمونينسي البرتغالي بنتيجة 1-2.

بينما حقق فريق الاتحاد أولى نتائجه الإيجابية في معسكره التحضيري في البرتغال، بعد انتصاره بنتيجة 5-1 في مواجهة أونياو ليريا على كأس UDL الدولية في المواجهة التي أقيمت على ملعب الغارف.

أحرز أهداف الاتحاد كل من ستيفين بيرغوين ثم أضاف سعد الموسى الهدف الثاني وسجل البديل عبدالرحمن العبود الهدف الثالث، فيما سجل صالح الشهري البديل الآخر الهدف الرابع، وقبل إطلاق الحكم صافرة النهاية وضع فيصل الغامدي بصمته بالهدف الخامس.

ويعود فريق الاتحاد إلى جدة، اليوم الأربعاء، بعد نهاية معسكره، على أن يمنح لوران بلان لاعبيه راحة قبل معاودة التحضيرات والسفر إلى هونغ كونغ للمشاركة في كأس السوبر السعودي في 19 أغسطس.

وقال محمد نور في فيديو متداول عبر منصة "إكس": "هي مجرد استعدادات في النهاية، وطبيعي الخسارة طالما تجرب لاعبين، والمدرب يقف في النهاية على مستويات لاعبيه، ولازم تخسر لكي ترى اللاعب الذي يمكن الاعتماد عليه في الدوري وهذا هو حال كرة القدم".