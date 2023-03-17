ما سر تقارب فينيسيوس جونيور ومحمد صلاح؟
أثار البرازيلي فينسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، الكثير من الجدل حول علاقته بالنجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، في الفترة الأخيرة.
ونشر فينيسيوس جونيور صورة تجمعه بمحمد صلاح، بعد نهاية مباراة ريال مديد وليفربول، في دوري أبطال أوروبا.
فينيسيوس جونيور نشر الصورة من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، حيث ظهر وهو يصافح محمد صلاح، واضعًا رمزا تعبيريا “النجمة”.
كما شهدت المباراة العديد من اللقطات بين صلاح وفينيسيوس طوال المباراة أظهرت حالة من التفاهم والتقدير المتبادل.
وتعود حالة التفاهم والتقدير تلك لكون محمد صلاح هو اللاعب الوحيد في العالم كقائد لمنتخب، الذي وضع فينيسيوس جونيور في المركز الأول في تصويت جوائز "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم.
وفسر عدد من المتابعين أن هذه الصورة جاءت أولا، كتعبير امتنان من النجم البرازيلي للمهاجم المصري، الذي صوت له في استفتاء "ذا بيست"، وثانيًا في مغازلته للتوقيع مع ريال مدريد في الموسم المقبل، حيث تشير التقارير لإمكانية حدوث الصفقة بعدما كشف مدرب صلاح الشخصي مؤخرا عن حب اللاعب المصري للنادي الملكي، حيث يفضله على برشلونة.
ولحق ريال مدريد الإسباني بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما جدد تفوقه على ضيفه ليفربول الإنجليزي وهزمه بهدفٍ دون رد أمس الأربعاء في إياب دور الـ 16 من المسابقة القارية الأغلى.
وكرر ريال مدريد انتصاره على الفريق الأحمر الذي تغلب عليه 5 - 2 في مباراة الذهاب، التي جرت بملعب (آنفيلد) الأسبوع الماضي.
وظفر الفريق الملكي ببطاقة الصعود للدور المقبل عقب فوزه 6 - 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.