ما سر تقارب فينيسيوس جونيور ومحمد صلاح؟

ونشر فينيسيوس جونيور صورة تجمعه بمحمد صلاح، بعد نهاية مباراة ريال مديد وليفربول، في دوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس جونيور نشر الصورة من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، حيث ظهر وهو يصافح محمد صلاح، واضعًا رمزا تعبيريا “النجمة”.

كما شهدت المباراة العديد من اللقطات بين صلاح وفينيسيوس طوال المباراة أظهرت حالة من التفاهم والتقدير المتبادل.