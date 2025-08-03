لماذا منع كريستيانو رونالدو لاعبي البرتغال من استخدام الهواتف؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تحدث سيدريك سواريز، نجم فريق ساو باولو البرازيلي، عن نصائح مواطنه كريستيانو رونالدو لزملائه في المنتخب البرتغالي.

وفجَّر سواريز مفاجأة حول منع رونالدو قائد المنتخب البرتغالي لزملائه من استخدام هواتفهم في واقعة لافتة.

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وقال الظهير الأيمن السابق لأندية سبورتنغ لشبونة البرتغالي وآرسنال لقناة ESPN البرازيلية :" كريستيانو رونالدو يحب الفوز، ويبحث عن التفوق اليومي، كان يقول لنا في المنتخب : تخلّوا عن الهواتف، ونتناقش قليلاً في القاعة " يشاركنا تجاربه وحياته اليومية، إنه محترف ممتاز، ونتائجه واضحة "

ويعتقد كريستيانو رونالدو أن الهاتف يؤثر على النوم، ويطالب زملاءه بإغلاق الهواتف لعدة ساعات في الليل.

وقال سيدريك سواريز :" قال لي ذات يوم . سيدريك، لا يمكنك استخدام الجيل الخامس، فقد يُعيق نومك".

وأكد الدولي البرتغالي المتوج برفقة منتخب بلاده في أمم أوروبا 2016 أن النجم البرتغالي كان يغلق هاتفه حين يكون في غرفته، واعتبره قدوة، وأكد أنه كان يطالب زملاءه في آرسنال بالعمل مثل كريستيانو رونالدو.

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وقال :" كريستيانو لاعب متكامل للغاية، في المواجهات الفردية يتميز بمهارة عالية، يراوغ ببراعة، ويصيب المرمى في أغلب الأحيان. يتطلب ذلك جودة عالية، أقول لزملائي في الفريق دائمًا: "ادرسوا كريستيانو، إنه أفضل لاعب رأيته في حياتي، يهاجم في منطقة الجزاء". توقيته رائع. هذا ما يملكه."

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ولعب سيدريك سواريز برفقة كريستيانو رونالدو سويا خلال 25 لقاء برفقة منتخب البرتغال، في الفترة ما بين 2014 و2021، ويلعب، حالياً، مع ساو باولو البرازيلي، فيما جدَّد القائد البرتغالي عقده مع النصر السعودي لغاية 2027.