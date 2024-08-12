وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة مؤثرة إلى زميله السابق في برشلونة سيرجي روبيرتو عقب رحيله عن النادي الكتالوني، بعد نهاية عقده.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس الأحد، رحيل قائده سيرجي روبيرتو عن النادي بعد 14 موسمًا قضاها مع الفريق.

وقال ميسي في رسالة إلى روبيرتو، نشرها أسطورة الأرجنتين عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "كل التوفيق في مرحلتك الجديدة، أتمنى لك الأفضل سيرجي".

يذكر أن عقد سيرجي روبيرتو، البالغ من العمر 32 عامًا، انتهى مع برشلونة في نهاية يونيو الماضي.

وتدرج سيرجي روبيرتو في الفئات العمرية لأكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة في برشلونة، وخاض أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول عام 2010.

وقال برشلونة في بيان: "بعد 373 مباراة و25 لقباً وهدفاً لا ينسى، يغادر لاعب كرة القدم الذي وصل إلى لا ماسيا في سن 14 عاما النادي".

وسجل سيرجي روبيرتو 19 هدفاً لبرشلونة، وفاز بدوري أبطال أوروبا، و7 ألقاب في الدوري الإسباني من بين ألقاب أخرى كثيرة.