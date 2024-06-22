الأهلي المصري في أزمة كبيرة بسبب محمد عبدالمنعم

كشف مصدر مقرب من محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي المصري، أن اللاعب يتمسك بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد عبدالمنعم مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل، كما أن اللاعب في الوقت الحالي يرفض فكرة التجديد، لا سيّما مع رغبته في خوض تجربة احترافية.

وربطت تقارير في الآونة الأخيرة اللاعب بالرحيل في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما نشر رسالة في الآونة الأخيرة عبر حسابه على منصة "إنستغرام" يوجه خلالها الشكر للجمهور، وتلميحه لمغادرة الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن "اللاعب تلقى عرضًا من نادٍ فرنسي وآخر تركي وسيصل العرض بشكل رسمي للأهلي خلال الساعات المقبلة".