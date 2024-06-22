الأهلي المصري في أزمة كبيرة بسبب محمد عبدالمنعم
كشف مصدر مقرب من محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي المصري، أن اللاعب يتمسك بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.
ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد عبدالمنعم مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل، كما أن اللاعب في الوقت الحالي يرفض فكرة التجديد، لا سيّما مع رغبته في خوض تجربة احترافية.
وربطت تقارير في الآونة الأخيرة اللاعب بالرحيل في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما نشر رسالة في الآونة الأخيرة عبر حسابه على منصة "إنستغرام" يوجه خلالها الشكر للجمهور، وتلميحه لمغادرة الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن "اللاعب تلقى عرضًا من نادٍ فرنسي وآخر تركي وسيصل العرض بشكل رسمي للأهلي خلال الساعات المقبلة".
وأضاف المصدر: "عبدالمنعم تحدث مع مسؤولي الأهلي وطلب منهم الرحيل مع نهاية الشهر الجاري للحاق بفريقه الجديد".
وتابع: "مسؤولو الأهلي رفضوا بشكل قاطع رحيل عبدالمنعم مع نهاية الشهر الحالي نظرًا للمباريات المهمة المتبقية للفريق خلال الموسم الجاري".
وأتم المصدر: "اللاعب هدد بالانقطاع عن التدريبات حال الوقوف أمام رغبته ومستقبله، لا سيّما وأنه يرغب في الاحتراف خلال الفترة الحالية".
وأشارت تقارير في الآونة الأخيرة إلى أن محمد عبد المنعم تلقى عرضًا من موناكو الفرنسي، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن ينافسه في الحصول على خدماته غلطة سراي التركي.
وينتظر الأهلي مواجهة قمة مقبلة أمام الزمالك في الدوري المصري، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 42 نقطة حصدهم من 18 مباراة، إذ فاز في 13 وتعادل في 3 وخسر مواجهتين.
أما الزمالك فيحتل المركز التاسع في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 34 نقطة، حصدهم من 10 انتصارات و4 تعادلات فيما نال 6 خسائر.