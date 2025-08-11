logo
بعدما احتفلت بانضمامه.. 10 صور رائعة لنجم الزمالك وزوجته البرازيلية

خوان ألفينا وزوجتهالمصدر: إنستغرام
إرم نيوز
إرم نيوز
11 أغسطس 2025، 4:28 ص

احتفلت بينديا فيك، زوجة البرازيلي خوان ألفينا، بوصولهما للقاهرة وظهور اللاعب لأول مرة بقميص الزمالك، حيث تم التقاط الصور الرسمية له داخل القلعة البيضاء.

وأعلن نادي الزمالك، وصول خوان ألفينا إلى مصر، للانضمام إلى الفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة للمشاركة مع الفريق، بعد انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، مجموعة من الصور للاعب، وكتب عليها: "وصل النجم وبدأت الحكاية، خوان ألفينا في ميت عقبة".

 

 

كما أن زوجته بينديا فيك، نشرت عبر حسابه على منصة "إنستغرام" من خلال خاصية "الاستوري" صورة للاعب وهو يلتقط صورا بقميص النادي الأبيض، استعدادا لظهوره الأول مع الفريق.

 

وأعلن الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التعاقد مع اللاعب خوان ألفينا بعقد لمدة 4 سنوات، قادما من فريق أولكساندريا الأوكراني.

وكان ألفينا شارك برفقة الفريق الأوكراني، قبل الرحيل عن الفريق في 42 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها.

ويجيد خوان ألفينا صاحب الـ22 عاماً اللعب في مركز الجناح الأيمن.

الزمالك كان بدأ الدوري بالفوز بنتيجة 2-0 على فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة المقاولون العرب مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية.

 

