ما الخطر الذي يواجه ريال مدريد بسبب اللاعبين الإسبان؟

تحدثت صحيفة "ماركا" عن خطر جديد يهدد ريال مدريد يتعلق بوضعية اللاعبين الذين يحملون الجنسية الإسبانية وبإمكانهم اللعب لمنتخب إسبانيا داخل صفوف الفريق، حيث بات مستقبل أغلبهم في الهواء وقد يرحلون الصيف المقبل.

وتنتهي عقود داني سيبايوس وناتشو وماركو أسينسيو وماريانو دياز الصيف المقبل، وبإمكانهم الرحيل مجانا، بينما قد يخرج أيضا ألفارو أوديوزولا وخيسوس فاييخو لكونهما خارج حسابات المدرب الحالي كارلو انشيلوتي وحتى الإدارة تفكر في بيعهما.

وأصبح ريال مدريد مهددا بفقدان نسبة اللاعبين الإسبان في صفوفه حيث من المؤكد بقاء داني كارفخال ولوكاس فاسكيز فقط، والبقية مرشحة للرحيل سواء بانتهاء العقود أو عبر البحث عن فرص اللعب دقائق أكبر.

وتأتي خطورة الوضع من قوانين الاتحاد الإسباني لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللذين يفرضان عددا من اللاعبين، (8) في حالة نادي ريال مدريد كنادٍ إسباني.