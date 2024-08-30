رد حاسم من الرائد السعودي على اتهامه بإفساد صفقة الزمالك

شهدت الساعات الماضية، جدلًا واسعًا بشأن فشل صفقة انتقال اللاعب المغربي كريم البركاوي، مهاجم نادي الرائد السعودي السابق إلى نادي الزمالك المصري.

واقترب الزمالك بشدة من ضم اللاعب، لكن الصفقة توقفت بشكل مفاجئ بسبب الحالة الصحية لوالد البركاوي بحسب تقارير صحفية مغربية، بينما ذهبت تقارير أخرى إلى تلقي اللاعب عروضا من أندية سعودية من بينها ناديه السابق الرائد لتجديد عقده.

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وقال مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك في تصريحات لـ "إرم نيوز": "اللاعب المغربي تقدم باعتذار عن عدم التواجد في القاهرة؛ بسبب ظروف صحية تعرض لها والده في المغرب".

وتابع المصدر: "اللاعب قرر البقاء رفقة والده للاطمئنان عليه، ومساعدته، وهو الأمر الذي جعله يُنهي المفاوضات مع الزمالك، على الرغم من الاتفاق على كل شيء، وحصوله على تذاكر الطيران".

وتواصلت "إرم نيوز"، مع مصدر مقرب من عائلة البركاوي المتواجد في المغرب، لمعرفة تفاصيل الحالة الصحية لوالده.

وأكد المصدر أن والد البركاوي تعرض لوعكة صحية وحالته خطيرة وهو ما دفع أسرة اللاعب للتواصل معه على الفور، ومطالبته بالعودة إلى بلاده وتأجيل سفره إلى القاهرة.

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وقال عزيز الشافعي، وكيل أعمال اللاعب لـ "إرم نيوز" إن اعتذار البركاوي عن عدم الانضمام إلى الزمالك ليس له أي علاقة بأي مفاوضات خارجية أو الأمور المالية، وحالة والده الصحية هي السبب الرئيس.

وأكمل: "والد اللاعب في حالة حرجة للغاية، والأمر يتطلب إجراء عملية جراحية في الدماغ، نتيجة انسداد شرياني، وحذر الأطباء اللاعب من تلك العملية في الوقت الحالي بسبب معاناة والده من مشاكل في عضلة القلب قد تتسبب في سوء حالته الصحية بشكل أكبر".

وأردف: "مجلس إدارة الزمالك تعاملوا معنا باحترافية شديدة، ولكن اللاعب قرر البقاء في المغرب للتواجد مع والده والاطمئنان عليه".

وأشار الشافعي لـ "إرم نيوز" إلى أن فهد المطوع رئيس نادي الرائد قرر التكفل بعلاج والد البركاوي؛ نظرا للفترة الكبيرة التي قضاها اللاعب داخل صفوف النادي السعودي".

في المقابل رد ثامر الناصر، المتحدث الرسمي باسم نادي الرائد، على أنباء حدوث مفاوضات لتجديد عقد اللاعب المغربي.

وقال الناصر في تصريحات لـ "إرم نيوز": "لم يحدث أن تفاوضنا مع البركاوي بأي شكل من الأشكال".

وتابع: "اللاعب خارج حساباتنا في الوقت الحالي، لقد قضى معنا 4 سنوات، وانتهى تعاقده معنا، لا نعرف أي شيء عن تلك الأخبار المتداولة حول تعاقدنا معه، وكل ما يقال في الوقت الحالي غير صحيح".