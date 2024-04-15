مفاجأتان في التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن أبرز المفاجآت المتوقع أن يدفع بها تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، في مواجهة باريس سان جيرمان المقبلة.

ويستضيف برشلونة، خصمه باريس سان جيرمان، غدًا الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز البارسا 3-2.

ونجح رهان تشافي في المباراة الماضية في ظل اعتماده على لاعبيه الشباب، مثل: باو كوبارسي، ولامين يامال، وفيرمين لوبيز.

ووفقًا لِما ذكره الإعلامي الرياضي براديو "ماركا"، لويس روخو، فإن تشافي يفضل إشراك لاعبه فيرمين لوبيز من بداية المباراة وعدم الاستعانة بالعائد من الإصابة بيدري، الذي سيتواجد على مقاعد البدلاء.