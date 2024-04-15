مفاجأتان في التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد باريس سان جيرمان
كشفت تقارير صحفية عن أبرز المفاجآت المتوقع أن يدفع بها تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، في مواجهة باريس سان جيرمان المقبلة.
ويستضيف برشلونة، خصمه باريس سان جيرمان، غدًا الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز البارسا 3-2.
ونجح رهان تشافي في المباراة الماضية في ظل اعتماده على لاعبيه الشباب، مثل: باو كوبارسي، ولامين يامال، وفيرمين لوبيز.
ووفقًا لِما ذكره الإعلامي الرياضي براديو "ماركا"، لويس روخو، فإن تشافي يفضل إشراك لاعبه فيرمين لوبيز من بداية المباراة وعدم الاستعانة بالعائد من الإصابة بيدري، الذي سيتواجد على مقاعد البدلاء.
ويعد لوبيز، صاحب الـ20 عامًا، ورقة رابحة لتشافي في خط الوسط، رغم وجود العديد من الخيارات في هذا المركز.
ويملك لوبيز، ميزة مختلفة تتمثل في الاختراق في العمق، والقدرة على التصويب من مسافات، ويملك هدفين حتى الآن بدوري الأبطال، أحدهما ضد نابولي في إياب ثمن النهائي.
كما أوضح التقرير، أن تشافي يريد أيضًا الدفع بالبرتغالي جواو فيليكس منذ البداية ضد الفريق الباريسي، بعد المستوى الرائع والهدف الذي سجله في الفوز على قادش في المباراة الماضية.
فيما ذكرت صحيفة "سبورت"، أن تشافي قد يستعين بلاعبه بيدري منذ البداية، إذ يريد الاستفادة من تواجد ألكاي غوندوغان بالقرب من فرينكي دي يونغ في بناء اللعب لكي يتمتع بيدري بحرية أكبر، إذ قام بتمرير الكرة الحاسمة التي أدت إلى هدف التعادل لرافينيا في باريس.
على الجانب الآخر، يسعى سان جيرمان للتأهل لقبل النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2021/2020 بينما يتطلع البارسا للصعود لنصف النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2019/2018.
ولم يسبق لسان جيرمان التتويج بدوري أبطال أوروبا، بينما حقق برشلونة اللقب 5 مرات آخرها في عام 2015 تحت قيادة لويس إنريكي.