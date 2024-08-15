أعلن الهلال السوداني قائمته الرسمية لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا 2024 – 2025.

ويشارك الهلال بوصفه بطلًا للدوري السوداني عن الموسم الماضي بعد تتويجه بلقب الدورة الثلاثية التي أقيمت في تنزانيا خلال شهر يونيو الماضي.

ويفتتح الهلال مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة مضيفه الأهلي بنغازي الليبي يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة القارية.

أخبار ذات علاقة نتائج قرعة الأندية العربية في دوري أبطال أفريقيا

وأعلن الكونغولي فلوران إيبينغي المدير الفني للهلال القائمة التي تخوض منافسات البطولة القارية، وتضم 28 لاعبًا هم عيسى فوفانا وأبو عاقلة عبد الله وعبد الرؤوف يعقوب والطيب عبد الرازق ومازن بشير ومحمد أحمد إرنق وجان كلود وإيمي تندينغ وياسر مزمل ومحمد عبد الرحمن وأداما كوليبالي وخاديم دياو وصلاح عادل ومحمد مدني.

وتضم القائمة أيضًا بابي عبدو والحاجي ماديكي وسليمان عز الله ومحمد المنذر ووالي الدين خضر "بوغبا" وفارس عبد الله وستيفن إيبويلا وجونيور مارك ميندي وعلي أبو عشرين وياسر عوض ومحمد عبد الله كديابا وسيرجي بوكو ومروان رجب وعثماني ديوف.

وودع الهلال منافسات دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية من مرحلة المجموعات.

ولم يسبق أن حقق الهلال طوال تاريخه لقب دوري أبطال أفريقيا، واكتفى بالوصول للنهائي مرتين في نسختي 1987 و1992.